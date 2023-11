Auxerre et Guingamp survivent aux tirs au but, Beauvue sauve Calais

« On a encore eu de la chance. »

L’AJ Auxerre sera bien au huitième tour de la Coupe de France, mais le troisième de Ligue 2 a joué avec le feu ce samedi à Chambly. Le Pays du Valois (N3) a réussi son coup en tenant le 0-0 jusqu’à la fin du temps réglementaire, poussant ainsi les Icaunais aux tirs au but. Si l’AJA a transpiré en voyant la tentative de Gaëtan Perrin stoppée par le portier, Ado Onaiwu et Florian Ayé ont fini le boulot pour éviter une immense déconvenue à leur club (0-0, 2-4 T.A.B.). Guingamp a aussi eu droit à sa frayeur. Menés 2-1 par Saint-Malo (N2), les Bretons ont arraché la séance de tirs au but dans le temps additionnel grâce à une tête de Donatien Gomis. Enzo Basilio a ensuite mis le bleu de chauffe pour repousser deux tirs adverses et mettre son équipe sur la voie de la qualification (2-2, 2-4 T.A.B.).…

QB pour SOFOOT.com