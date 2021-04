Auxerre et Grenoble grimpent, Châteauroux et Chambly s'enfoncent

So Foot • 10/04/2021 à 22:10

Vainqueur de Caen (3-1), Grenoble profite de la défaite de Clermont à Pau (2-1) pour grimper sur le podium et revenir à un point de Toulouse qui se déplace à Guingamp ce lundi. En bas de tableau, ça sent de plus en plus mauvais pour Chambly et Châteauroux (respectivement battus à Valenciennes, et par Dunkerque).

Nancy 0-0 Sochaux

Niort 0-4 Auxerre

Le derby de l'Est n'a pas offert le spectacle tant attendu. Dans une rencontre très fermée où les occasions se comptent sur les doigts d'une main, Nancéiens et Sochaliens se quittent bons amis et restent bien calés en première partie de classement. Bonne fin de week-end, l'ennui.Toujours dans le coup pour les play-offs, l'AJ Auxerre n'est pas tombée dans le piège niortais en remportant un match capital (4-0). L'AJA peut remercier ses Gautier, puisque le défenseur Lloris a inscrit un doublé (d'abord de la tête, puis d'une subtile talonnade) pendant que le milieu Gauthier Hein a inscrit lede la soirée (roulette dans la surface, frappe du pied droit dans la lunette. Finalement, c'est Alexandre Coeff qui a conclu le festival. L'AJA peut également applaudir Donovan Léon, qui a arrêté un pénalty obtenu par les Chamois à 1-1.