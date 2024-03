Auxerre encore frustré, Caen enchaîne, Bordeaux freiné

L’effet Coupe de France pour Valenciennes.

À l’approche du sprint final, ce multiplex de la 27 e journée de Ligue 2 ne nous a pas offert une avalanche de buts. Trois matchs sur huit se sont conclus par un score nul et vierge. C’est le cas notamment de la rencontre du leader, l’AJ Auxerre, tenu en échec par Valenciennes, la lanterne rouge, et qui enchaîne un second nul (0-0) . De son côté, le FC Annecy a légèrement stoppé l’hémorragie, en ne perdant pas à domicile face à QRM (0-0) . Même score à Guingamp, où l’En Avant continue de patauger et a dû partager les points avec Troyes, toujours au bord de la zone rouge (0-0) . En Corse, Bastia s’est donné de l’air en s’imposant face à Grenoble (1-0) . Les Isérois s’inclinent pour la quatrième fois consécutive et sont éjectés des places de barragistes.…

LT pour SOFOOT.com