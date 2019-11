Aux Utopiales 2019, la science-fiction française s'affirme

Du 31 octobre au 4 novembre, la 20e édition des Utopiales, plus grand festival de science-fiction d'Europe, a amarré son vaisseau à Nantes.

« Blade Runner commence demain », s'amuse Roland Lehoucq. Cet astrophysicien aux accents pop déclenche quelques sourires complices dans l'audience attentive de sa conférence : l'action du film de 1982 de Ridley Scott débute, effectivement, en novembre.

Sur la scène principale de la Cité des Congrès de Nantes, Roland Lehoucq est en train d'embarquer quelque trois cents festivaliers dans un voyage cinématographique vers la Lune, prétexte ludique à une leçon d'astrophysique. Dehors, une file de passionnés attend patiemment de rentrer et de participer aux Utopiales, le festival de science-fiction devenu un rendez-vous international des sciences et des arts. Cette année, 100 000 curieux ont bravé la grisaille nantaise pour assister à cette vingtième édition, qui s'est déroulée du 31 octobre au 4 novembre. Un record d'affluence.

A l'intérieur, au bar de Madame Spock, la coach de Thomas Pesquet, Laura André-Boyer croise l'écrivain Pierre Bordage. Des amateurs de cryptographie discutent avec les disciples de Moebius et les inconditionnels de « Star Trek ». Une singularité qui fait le sel des Utopiales, hybridation féconde entre sciences dures, sciences humaines et imaginaires. En tout, 220 scientifiques, cinéastes, écrivains et artistes étaient invités cette année à Nantes, pour décoder le monde et penser l'avenir. « On parle Klingon, mais en utilisant des techniques de linguistique enseignées à Harvard », résume Jeanne-A Debats, déléguée artistique du festival.

