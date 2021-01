Aux portes de la Russie, une province chinoise en "état d'urgence" Covid

Des policiers bloquent une route pour empêcher les habitants de quitter la province chinoise du Heilongjiang, le 12 janvier 2021 à Qiqihar ( AFP / STR )

La province chinoise du Heilongjiang, qui partage une longue frontière avec la Russie, a ordonné mercredi à ses 37,5 millions d'habitants de rester sur place, après la découverte d'une poignée de cas de contamination par le nouveau coronavirus.

La Chine a très largement éradiqué l'épidémie, apparue dans le pays fin 2019. Le dernier décès signalé officiellement remonte à mai dernier. Mais plusieurs foyers de contamination sont apparus ces derniers jours, entraînant une réponse ferme des autorités.

Le Heilongjiang (nord-est) a ainsi proclamé un "état d'urgence" épidémique, ordonnant aux habitants de rester dans la province sauf cas d'urgence et d'annuler tout rassemblement prévu.

En cause: la découverte de 28 cas de contamination au cours des dernières 24 heures, dont 12 asymptomatiques.

Test du Covid-19 à Qiqihar, le 13 janvier 2021 dans la province chinoise du Heilongjiang ( AFP / STR )

Une des villes de la province, Suihua, qui compte sur son vaste territoire plus de 5 millions d'habitants, a déjà été placée en quarantaine lundi après la découverte de 45 cas asymptomatiques. Les habitants doivent rester chez eux et les transports publics ont été suspendus.

Nationalement, le bilan quotidien fait état mercredi de 115 nouvelles contaminations, soit le chiffre le plus élevé depuis juillet dernier.

Il est toutefois peu probable que la Chine connaisse une "propagation à grande échelle" du nouveau coronavirus, a assuré mercredi Feng Zijian, directeur adjoint du Centre national chinois de contrôle et de prévention des maladies.

"Cela fait plus d'un an qu'on lutte contre le Covid-19, donc on a une meilleure connaissance du virus à présent", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Même si l'on reste très loin des chiffres enregistrés dans le reste du monde, la recrudescence des cas de Covid inquiète le pouvoir à l'approche du Nouvel an chinois, qui tombe cette année le 12 février, et donne lieu à des centaines de millions de déplacements de travailleurs migrants rentrant dans leur famille.

Hors du Heilongjiang, quelque 20 millions d'habitants du nord de la Chine sont désormais soumis à une forme ou à une autre de confinement: interdiction de sortir de sa commune ou de son village, de son quartier ou de sa résidence.

Le Hebei, qui entoure Pékin, a interdit à ses 76 millions d'habitants de quitter la province sauf cas d'urgence. Le Hebei a fait état mercredi de 90 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures, soit la quasi-totalité des cas enregistrés nationalement.

Des habitants attendent de monter dans un bus qui les conduira à un centre de quarantaine, le 11 janvier 2021 à Shijiazhuang, dans la province chinoise du Hebei ( CNS / STR )

Les autorités y ont déjà testé les 11 millions d'habitants de la vaste commune de Shijiazhuang, à 300 km au sud de Pékin, et ont engagé une deuxième vague de dépistage dans cette ville au coeur de la dernière flambée épidémique.

bur-rox/bar-sbr/ehl/hba