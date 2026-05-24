Aux Philippines, un mort et 20 disparus après un effondrement sur un chantier

Sur le site de l'effondrement d'un immeuble en construction à Angeles, aux Philippines, le 24 mai 2026 ( AFP / Ted ALJIBE )

Des secouristes continuaient dimanche soir à fouiller les décombres d'un immeuble en construction qui s'est effondré en détruisant partiellement un hôtel adjacent près de Manille, aux Philippines, faisant un mort et 20 disparus.

Selon un dernier bilan des autorités, 20 personnes restent portées disparues après l'effondrement, survenu vers 03H00 du matin heure locale (19H00 GMT samedi) dans la ville d'Angeles, à environ 80 kilomètres au nord la capitale Manille. 26 personnes ont été secourues.

L'homme qui a été tué, Mohd Rezal bin Abdullah, un Malaisien de 65 ans, séjournait dans un hôtel en partie détruit par l'effondrement de cet immeuble en chantier de neuf étages.

Selon un responsable des pompiers philippins, Rico Kwan Tiu, le sexagénaire avait réussi à communiquer avec les secouristes par téléphone peu après l'accident, alors qu'il était coincé sous un mur de l'hôtel.

"Malheureusement, lorsque nous l'avons dégagé (...), il était déjà sans vie", a déclaré M. Kwan Tiu à l'AFP.

"Nous essayons de sauver deux ouvriers", a-t-il ajouté. "Ils sont conscients mais coincés en-dessous".

"Nous poursuivrons les opérations de secours jusqu'à ce que nous puissions retrouver les personnes qui sont restées piégées. Il y a encore des survivants, j'en suis certain", a-t-il poursuivi.

Les recherches de survivants se poursuivaient à la tombée de la nuit, mais aucune autre personne n'a été extraite du site depuis la matinée.

Les journalistes de l'AFP présents ont vu de petits groupes de pompiers éclairer les décombres à la lumière de leurs lampes de poche, le site de la catastrophe ne disposant pas de projecteurs puissants pour aider les sauveteurs.

Les causes du drame sont encore indéterminées.

- "Cri de douleur" -

Les premiers sauveteurs sur place avaient "entendu quelqu'un crier de douleur" sous les décombres, a déclaré aux journalistes Maria Leah Sajili, porte-parole régionale du Bureau de la protection contre l'incendie.

"Presque tous ceux (qui se trouvaient dans le bâtiment effondré) dormaient, car cela s’est produit aux premières heures du matin", a expliqué le maire de la ville, Carmelo Lazatin.

Des vidéos postées sur Facebook par les pompiers montrent l'un d'eux utilisant un outil électrique pour tenter de libérer un homme en chemise bleue, qui gémit de douleur, sous un échafaudage de tubes métalliques et de panneaux de contreplaqué. "Détends-toi, frère", dit le sauveteur à la victime.

Dans une autre vidéo, des pompiers se glissent à travers d’étroits interstices entre les décombres dans l’espoir de retrouver d’autres survivants.

Plus tôt dimanche, un livreur, James Bernardo, 30 ans, avait raconté à l'AFP par téléphone qu'il venait d'acheminer de la nourriture dans la même rue lorsque l'immeuble s'est écroulé.

Des sauveteurs sur le site de l'effondrement d'un immeuble en construction à Angeles, aux Philippines, le 24 mai 2026 ( AFP / Ted ALJIBE )

"Il y a soudain eu un bruit très fort à proximité, et quand j'ai regardé, j'ai réalisé que le bâtiment s'était déjà effondré", a déclaré M. Bernardo. "Dieu merci, je suis sain et sauf."

Un porte-parole de la municipalité, Jay Pelayo, avait indiqué plus tôt à l'AFP que l'immeuble comme les échafaudages s'étaient écroulés.

Les personnes secourues sont "dans un état stable", avait-il ajouté.

Des équipements de secours et des chiens policiers renifleurs ont été envoyés en renfort, a déclaré à l'AFP le directeur général de l'Autorité de développement du Grand Manille, Nicolas Torre.

"Nous avons également déployé des moniteurs de vie, des dispositifs d'écoute ainsi que nos écarteurs de secours pour aider les sauveteurs, car de nombreux débris doivent être découpés et soulevés pour localiser des gens", a précisé M. Torre.