Aux journées parlementaires du MoDem, Borne appelle à nouveau à l'"unité" de la majorité

La Première ministre Elisabeth Borne lors des journées parlementaires du MoDem, le 12 septembre 2023 à La Roche-Posay, dans la Vienne ( AFP / Pascal LACHENAUD )

La Première ministre Elisabeth Borne a lancé un appel à l'"unité" de la majorité, devant les élus et responsables du MoDem, première étape pour elle d'une tournée des journées parlementaires des groupes du camp présidentiel.

"C'est une des conditions de notre succès, nous avons besoin d'unité", a déclaré la Première ministre, invitée mardi par le MoDem à ses journées parlementaires dans la Vienne.

Élisabeth Borne avait déjà demandé "l'unité" de la majorité fin août à Tourcoing (Nord) lors de la rentrée politique du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, à qui l'on prête des ambitions présidentielles pour 2027.

La cheffe du gouvernement, qui a remercié ses alliés centristes pour "leur engagement", est également attendue jeudi aux journées parlementaires de Renaissance, et vendredi à la rentrée politique d'Horizons, parti d'Edouard Philippe.

"Cher François, tu as été précurseur de ce bloc central. Et tu sais mieux que quiconque que c'est l'unité en son sein qui permet d'avancer, qui permet de l'emporter", a-t-elle lancé au patron du MoDem François Bayrou, présent pour assister à une discussion entre la Première ministre et le chef des députés du parti centriste Jean-Paul Mattei.

"On sera, chère Elisabeth à vos côtés, en solidarité, en responsabilité", a assuré ce dernier en ouverture de la discussion, tout en rappelant que le MoDem ne manquerait pas de défendre "quelques idées, sur plein de sujets".

Le MoDem a notamment envoyé au gouvernement une liste de 32 propositions budgétaires pour aller vers plus de "justice sociale" et combattre la crise du logement, tout en conservant une "responsabilité budgétaire" et en aidant au "développement des entreprises".

"Il y a une question sur la fiscalité du patrimoine, nous voulons nourrir le débat" sans "créer de chocs" néfastes pour l'économie, a encore répété mardi M. Mattei, qui doit présenter le 19 septembre un rapport sur le sujet avec le député communiste Nicolas Sansu.

La Première ministre Elisabeth Borne (2e d) et le patron du MoDem, François Bayrou (d), lors des journées parlementaires du MoDem, le 12 septembre 2023 à La Roche-Posay, dans la Vienne ( AFP / Pascal LACHENAUD )

"Il faut que les débats puissent avoir lieu", a assuré plus largement Elisabeth Borne. "Mais je pense que c'est aussi important qu'une fois les décisions prises on avance ensemble, unis", a-t-elle souligné.

Lancée sur la crise du logement, elle a évoqué les difficultés d'accès aux crédits bancaires, les copropriétés dégradées, ou encore "la fiscalité du logement locatif". "Il faut qu'on trouve les bonnes propositions", a-t-elle estimé, appelant aussi à avancer sur la "décentralisation" du logement.

Il faut "réussir la territorialisation de notre planification écologique", a également déclaré Mme Borne, alors qu'une feuille de route de l'exécutif doit être présentée la semaine prochaine.

Elle a également confirmé un tour de France de ministres pour débattre sur ce sujet avec les collectivités citant Christophe Béchu (Transition écologique), Agnès Pannier-Runacher (Transition énergétique), Marc Fesneau (Agriculture), Sarah El-Hairy (Biodiversité) et Roland Lescure (Industrie).