Aux Grammy Awards, l'heure de la consécration pour Beyoncé ?

La chanteuse américaine Beyoncé lors d'un concert pendant un match de football américain à Houston, au Texas, aux Etats-Unis, le 25 décembre 2024 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Alex Slitz )

Beyoncé va-t-elle enfin être récompensée à sa juste valeur aux Grammy Awards ? La question est sur toutes les lèvres dimanche à Los Angeles, où le gratin de la musique américaine se réunit pour décerner ces prestigieux prix.

"Queen B" n'a jamais remporté le gramophone du meilleur album de l'année ou celui du meilleur enregistrement, les deux récompenses majeures de la soirée. Et ce malgré des dizaines de trophées dans les catégories mineures, qui ont fait d'elle l'artiste la plus titrée de l'histoire des Grammys.

La 67e cérémonie pourrait mettre fin à ce paradoxe, grâce à "Cowboy Carter", son album country adulé par la critique et le public pour lequel Beyoncé a annoncé dimanche, quelques heures avant la cérémonie, une tournée.

Cet opus, où la chanteuse de Houston explore ses racines texanes, lui permet de partir en pole position, avec 11 nominations.

Taylor Swift lors d'un concert à Miami Gardens en Floride, le 18 octobre 2024 ( AFP / CHANDAN KHANNA )

Mais pour le meilleur album, elle devra se défaire d'une rude concurrence, face notamment à Taylor Swift, qui lui avait déjà brûlé la politesse en 2010 et a raflé la récompense reine l'an dernier.

En cas de nouvelle victoire, cette fois avec son opus "The Tortured Poets Department", elle remporterait le prix ultime pour la cinquième fois, améliorant son propre record.

Il faudra aussi compter avec Billie Eilish, qui a récolté sept nominations pour son album "Hit Me Hard and Soft", et la Britannique Charli XCX (huit nominations).

Sans oublier des étoiles montantes de la pop comme Sabrina Carpenter et Chappell Roan (six nominations chacune), qui partent favorites pour être élues révélation de l'année.

- Procès en conservatisme -

La cérémonie devrait être plus sombre que d'habitude. Car Los Angeles est encore sous le choc des violents incendies, qui ont fait près d'une trentaine de morts et détruit des milliers de bâtiments le mois dernier.

La chanteuse américaine Billie Eilish, lors d'un concert à Paris, en France, le 22 juin 2023 ( AFP / Anna KURTH )

Maintenus en signe de résilience, les Grammy Awards doivent permettre de récolter des fonds pour les milliers de personnes qui ont perdu leur maison ou ne peuvent plus vivre chez elles dans les zones sinistrées.

A eux deux, le concert FireAid tenu jeudi soir et le gala Musicares, organisé samedi en hommage au groupe The Grateful Dead, ont déjà permis d'accumuler neuf millions de dollars.

Une nouvelle défaite de Beyoncé alimenterait les critiques envers le procès en conservatisme fait aux Grammy Awards, accusés de snober les artistes noirs.

La chanteuse américaine Chappell Roan, à Los Angeles, aux Etats-Unis, le 25 octobre 2024 ( AFP / Etienne Laurent )

"Je pense qu'il serait bon que les Grammys montrent un peu plus d'engagement en dehors de la sphère de la pop blanche", estime auprès de l'AFP Lauron Kehrer, musicologue de la Western Michigan University.

Récompenser "Cowboy Carter" serait tout un symbole: l'album rend hommage aux racines afro-américaines de la country, genre habituellement dominé par des hommes blancs souvent adeptes de discours conservateurs.

- Les Beatles affrontent Kendrick Lamar -

Exclu de la course au meilleur album, le rappeur Kendrick Lamar fera néanmoins partie des stars de la soirée, avec sept nominations, notamment pour son titre "Not Like Us" dans la catégorie chanson de l'année.

Le rappeur américain Kendrick Lamar lors d'un festival à New York, aux Etats-Unis, le 11 juin 2023 ( AFP / Yuki IWAMURA )

Ce tube où il attaque son grand rival, Drake, sera notamment en compétition contre "Texas Hold'Em" de Beyoncé, "Birds of a Feather" de Billie Eilish et "Now and Then", un nouveau morceau des Beatles ressuscité grâce à l'intelligence artificielle.

La cérémonie sera présentée par l'humoriste Trevor Noah. Elle laisse en général la part belle au spectacle, car la plupart des 94 catégories sont récompensées avant la soirée elle-même.

La chanteuse Shakira est notamment attendue sur scène, de même que Billie Eilish, Sabrina Carpenter et Chappell Roan.

Dans les nombreuses catégories qui seront décidées avant la cérémonie officielle, il faut noter aussi la présence du groupe de metal français Gojira.

Le chanteur et guitariste du groupe de metal Gojira, Joe Duplantier, sur scène lors des Eurockéennes de Belfort, en France, le 2 juillet 2023 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Leur interprétation fracassante de "Mea Culpa (Ah! Ça ira!)", aux côtés d'une Marie-Antoinette décapitée pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, fait partie des prétendants pour la prestation metal de l'année.

Ils concourent avec la chanteuse lyrique Marina Viotti et le compositeur Victor Le Masne, qui étaient aussi de la partie.

La chanteuse de jazz française Cyrille Aimée sera aussi en lice avec son album "A fleur de peau" dans la catégorie meilleur album de pop vocale traditionnelle.