Aux Etats-Unis, la NRA, le lobby pro-armes, lève des fonds jusqu'à l'intérieur des écoles

Après plus d'un siècle d'existence et malgré les crises successives, la National Rifle Association (NRA) ne se contente pas de financer les campagnes des candidats.

Virginia Tech, Sandy Hook, Parkland... Depuis le massacre du lycée de Columbine, il y a eu une dizaine de tueries de masse dans des écoles américaines, rappelait la chaîne de télévision ABC News, à l'occasion des 20 ans de la tuerie qui avait fait treize morts, le 20 avril 1999. En 2018, une enquête du Washington Post totalisait 130 enfants tués dans leur école depuis cette date, et à plus de 187 000 élèves exposés à une fusillade dans des locaux scolaires.

Quelle ne fut donc pas la surprise - et la colère - de plusieurs parents et élèves lorsqu'ils ont découvert que la puissante National Rifle Association (NRA), le lobby pro-armes américain, systématiquement mis en cause après chaque fusillade, venait lever des fonds jusqu'à l'intérieur de leur lycée, comme l'a raconté dimanche 4 novembre le Washington Post. Après plus d'un siècle d'existence et malgré les crises successives, rien ne semble pouvoir arrêter la NRA dans son travail de prosélytisme.

A Greenville, dans le Kentucky, l'association Friends of NRA (les amis de la NRA), qui lève des fonds pour le compte du lobby, s'était ainsi installée dans le gymnase du lycée du comté de Muhlenberg pour y organiser une tombola dont les lots étaient des fusils, des armes de poing semi-automatiques, des fusils d'assaut et des fusils à pompe.

Des photos d'armes à la place de vraies

Alors que la question du contrôle des armes à feu s'est imposée plus que jamais dans le débat public après la tuerie du lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland, en février 2018, la résistance à ces événements mis en place par la NRA s'organise. Dans cette partie du Kentucky - un Etat qui se situe à la limite du Sud profond et du Midwest -, le souvenir de la fusillade à la Marshall County High School, à proximité de Benton, à 130 kilomètres de Greenville, est encore vivace.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr