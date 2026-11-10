Aux États-Unis, l'inflation mord toujours

Un supermarché de Manhattan à New York le 28 septembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Les Américains n'ont pas fini de s'inquiéter du coût de la vie, selon des données officielles publiées mardi : les prix à la pompe ont cessé de flamber, mais d'autres postes de dépenses grimpent vite, comme les courses alimentaires.

La hausse des prix à la consommation (CPI) a modestement ralenti le mois dernier aux États-Unis, à 0,4 % sur un mois après 0,6 % en septembre, rapporte le service statistique gouvernemental BLS mardi.

Les investisseurs s'attendaient à une décélération plus marquée.

L'évolution de l'indice en rythme annuel n'a pas été calculée par le BLS faute de données recueillies en octobre 2025 du fait de la paralysie budgétaire ("shutdown") que les États-Unis traversaient alors.

La Fed régionale de Cleveland a fait sa propre estimation. Elle évalue l'inflation d'octobre à 3,8 % sur un an (contre 3,7 % en septembre).

Les prix à la pompe, qui ont affolé les Américains depuis le déclenchement par le président Donald Trump d'une guerre contre l'Iran, ont amorcé une décrue ces dernières semaines.

L'essence ordinaire vient de passer sous les quatre dollars le gallon (3,8 litres) en moyenne, selon les relevés de référence de l'association automobile américaine (AAA).

Mais l'indice CPI montre que les hausses de prix se sont accélérées ailleurs, en particulier dans l'alimentation.

Les courses alimentaires ont augmenté de 0,4 % entre septembre et octobre (leur coût était stable auparavant). À elle seule, la nourriture pour bébé (lait infantile inclus) a augmenté de 5,1 % en un mois.

Il fallait débourser aussi nettement plus pour manger à l'extérieur (+0,5 % sur la même période).

L'électricité s'est renchérie encore plus vite (+0,9 %).

"Déclassement"

"Depuis le début de la guerre en Iran, les prix ont augmenté plus vite que les salaires, si bien que le salaire réel moyen — c'est-à-dire ce que votre salaire vous permet d'acheter — est en baisse", souligne l'économiste Justin Wolfers dans un message sur X.

Le professeur à l'université du Michigan y voit l'explication d'une "impression de déclassement" dans la population.

La semaine dernière, les élections législatives de mi-mandat ont sanctionné le parti républicain de Donald Trump qui a perdu la majorité dans les deux chambres du Congrès.

Les mois précédents, le mécontentement autour du coût de la vie revenait inlassablement dans les sondages.

"Le président Trump avait promis de faire baisser les coûts dès le premier jour" de son second mandat, reproche dans un communiqué la sénatrice démocrate Elizabeth Warren.

"La semaine dernière, les Américains partout dans le pays ont clairement fait savoir que le programme économique de Donald Trump avait échoué. Il est temps que le Congrès agisse et soulage les familles", ajoute-t-elle.

Hausse des taux au menu

Pour les investisseurs, la publication du rapport CPI a scellé l'issue de la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), début décembre.

Ils attendent tous désormais une hausse des taux directeurs d'au moins un quart de point de pourcentage, selon l'outil de veille CME FedWatch.

L'objectif d'une inflation limitée à 2 % échappe à la Fed depuis près de six ans. L'institution a relevé à l'unanimité ses taux d'un cran en septembre, puis opté pour le statu quo fin octobre, une semaine avant les élections.

Quelques heures avant le rapport, un des gouverneurs de la Fed, Christopher Waller, a prévenu qu'il envisageait de voter en décembre pour une hausse plus forte, d'un demi-point, en cas de mauvaise surprise sur l'inflation.

La "crédibilité" de la banque centrale est en jeu, a-t-il déclaré depuis Londres.

La présidente de la Fed régionale de Dallas Lorie Logan a estimé de son côté qu'il faudrait procéder à "au moins deux autres hausses d'un quart de point" pour canaliser l'inflation, potentiellement concentrées "cet hiver".

Une autre responsable, la vice-présidente de la Fed Michelle Bowman, s'est quant à elle abstenue de donner un avis catégorique, tout en reconnaissant qu'il "rest(ait) du travail à accomplir" pour ramener l'inflation dans les clous.

Douze personnes en tout votent sur la politique monétaire de la première économie mondiale.

Un serrage de vis d'un quart de point porterait les taux directeurs - qui guident les coûts d'emprunt - entre 4 % et 4,25 %. Ce serait entre 4,25 % et 4,50 % en cas de hausse d'un demi-point.