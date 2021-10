Aux Etats-Unis, des emplois mais pas assez de candidats et des salaires qui flambent

Un panneau "on embauche" à l'entrée d'un supermarché Winn-Dixie Supermarket de Hallandale (Florida) le 21 septembre 2021 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

Recruter des employés est devenu une tâche difficile aux Etats-Unis alors que les travailleurs américains font la fine bouche, rechignent à accepter n'importe quel poste et démissionnent à tour de bras, ce qui fait flamber les salaires et risque de ralentir la croissance.

Vente au détail, transport, industrie manufacturière, petite enfance, ... Les employeurs, dans de nombreux secteurs, peinent toujours à recruter, notamment pour les emplois au bas de l'échelle salariale.

Cela "reflète le vieillissement de la main d'oeuvre, les changements dans les types d'emplois que les gens veulent occuper et le temps nécessaire pour former les travailleurs", a souligné mercredi l'un des gouverneurs de la Banque centrale américaine (Fed), Randal Quarles.

"Les difficultés de gardes d'enfants et d'obligation vaccinale ont été largement citées parmi les causes du problème, ainsi que les absences liées au Covid", a expliqué la Fed mercredi, dans son Livre beige, une enquête réalisée auprès des entreprises du pays.

Malgré la réouverture des écoles, en effet, ce sont désormais les places en crèches qui manquent. Ces établissements, le plus souvent privés et onéreux aux Etats-Unis, peinent désormais à recruter du personnel, et doivent réduire leur capacité d'accueil et augmenter les tarifs.

Les craintes de contracter le Covid restent fortes pour une partie de la population.

Et les obligations vaccinales peuvent freiner les plus réticents, bien que le nombre de démissions liées à ces exigences ait été plus faible que prévu, d'après les entreprises interrogées dans la région de Minneapolis.

- "Autre offre en main" -

Résultat: l'expiration, le 6 septembre, des allocations chômage plus généreuses qui étaient distribuées depuis le début de la pandémie ne s'est pas accompagnée de la ruée vers l'emploi qui était attendue, ont relevé de nombreux chefs d'entreprise.

Joe Biden à la Maison Blanche le 8 octobre 2021 ( AFP / Olivier DOULIERY )

Il manque 3 millions de travailleurs pour retrouver le niveau de population active d'avant la crise, selon les données du département du Travail.

Et il est "peu probable", selon Randal Quarles, que la participation au marché du travail, de 61,6% en septembre, retrouve son niveau de 63,4% en février 2020, avant que la pandémie ne mette sous cloche l'activité économique.

Des responsables d'entreprises de la région de Philadelphie estiment même que "les changements opérationnels et l'automatisation permettront à leurs entreprises de fonctionner avec moins de travailleurs", précise le Livre beige.

Une agence de recrutement basée dans la ville de New York a toutefois dit s'attendre à une augmentation des recrutements, pour l'instant "modérés", à mesure que les gens retourneront au bureau en plus grand nombre.

Pour le moment, "beaucoup de candidats arrivent à l'entretien avec une autre offre en main", détaille encore la Fed.

Et font ainsi monter les enchères. Salaire, prime à l'embauche, assurance santé, conditions de travail,... tout y passe.

- Salaires en hausse -

Les pharmacies CVS, les magasins Target, les restaurants Chipotle, ou le géant Amazon, entre autres, ont désormais franchi la barre des 15 dollars moyens de l'heure à l'embauche, plus du double de la rémunération fédérale minimum de 7,25 dollars.

Et les Etats-Unis arrivent presque, de fait, au salaire minimum fédéral que Joe Biden voulait faire adopter, avant de renoncer face à la farouche opposition au Sénat.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a indiqué mercredi que cette amélioration était "une bonne chose pour les travailleurs".

Elle a notamment cité les employés du secteur des services qui "ont souffert de salaires chroniquement bas, de conditions de travail et d'avantages sociaux" insuffisants.

Une manifestation pour un salaire minimum de 15 dollars de l'heure, devant le Capitole à Washington le 8 mars 2021 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Le salaire horaire moyen, toutes catégories de travailleurs confondus, est passé de 28,52 dollars en février 2020 à 30,85 dollars en septembre 2021, selon le département du Travail.

Mais pour les entreprises, grandes ou petites, qui ne parviennent pas à séduire suffisamment de candidats, l'activité tourne au ralenti.

"De nombreuses entreprises du secteur de la distribution, de l'hôtellerie et de l'industrie manufacturière ont réduit leurs heures ou leur production parce qu'elles n'avaient pas suffisamment de travailleurs", détaille encore le "Beige book".

Et in fine, c'est la croissance qui pâtit, avec un rythme qui "a ralenti" au début de l'automne, "pénalisé" par ce manque de personnel, auquel se sont ajoutées les difficultés mondiales d'approvisionnement et les craintes liées au variant Delta.

jul/vmt/dax