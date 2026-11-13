Aux États-Unis, des démocrates religieux reprennent à la droite sa mainmise sur la foi

Le candidat démocrate au Sénat américain, James Talarico, célèbre sa victoire avec ses partisans lors d'une soirée électorale organisée au Long Center for the Performing Arts, à Austin, au Texas, le 3 novembre 2026 ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Le triomphe, la semaine passée aux États-Unis, de plusieurs démocrates ouvertement religieux aux élections de mi-mandat vient casser le quasi-monopole de la droite conservatrice sur l'intégration de la religion dans la politique américaine.

La victoire du séminariste James Talarico au Texas et du pasteur Adam Hamilton au Kansas, deux États vus comme profondément républicains, met fin à des décennies d'une forme d'absence de la gauche américaine dans le champ religieux, un changement qui pourrait bousculer pour longtemps la scène politique du pays.

Les électeurs chrétiens américains soutiennent traditionnellement les républicains, qui s'affichent comme le parti des valeurs familiales traditionnelles.

Mais c'est justement en utilisant la Bible dans leur discours, par exemple pour s'opposer à la brutale politique d'expulsion dirigée par le gouvernement de Donald Trump, que James Talarico et Adam Hamilton sont parvenus à reprendre des sièges à la droite et ont participé au tsunami qui a redonné aux démocrates le contrôle du Congrès à Washington.

Aimer son prochain

"Les démocrates ont été pendant longtemps un parti très programmatique, plutôt que centré sur la foi et les valeurs", mais ils ont "enfin trouvé la bonne formule", souligne Andrew Koneschusky, un ancien communicant démocrate devenu consultant.

Le démocrate James Talarico prend la parole après avoir remporté l'élection au Texas, lors d'une soirée électorale organisée au Long Center for the Performing Arts, à Austin, le 3 novembre 2026 ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Dans un paysage politique divisé, le mantra de "la politique de l'amour" avancé par James Talarico au Texas a particulièrement bien fonctionné. Il s'était fait connaître comme élu au parlement local en utilisant les enseignements de la Bible pour mieux condamner le nationalisme chrétien prôné par ses opposants.

Cet ancien enseignant insiste : le vrai combat n'est pas la gauche contre la droite, mais ceux d'en bas contre ceux d'en haut.

C'est ce type de message, à l'opposé de la séparation des familles lors des expulsions ou des attaques contre les personnes transgenres, qui a été efficace dans les urnes, estime Andrew Koneschusky.

"Quand les démocrates présentent les bons candidats qui sont à l'aise de parler de foi et de valeurs dans des zones où c'est important pour les électeurs, ils peuvent jouer la gagne", ajoute-t-il, soulignant que ça ne fonctionnera pas partout.

Si certains se félicitent de ce mouvement à coups de mèmes bibliques, des chrétiens évangéliques, très conservateurs, attaquent les positions progressistes de ces candidats sur l'avortement ou le mariage gay, qu'ils voient comme contraires aux messages de la Bible.

Avortement

À l'inverse, les dirigeants des organisations chrétiennes de gauche se félicitent.

Ces grandes victoires démocrates "vont relâcher la mainmise que la droite religieuse et les chrétiens nationalistes ont eue sur notre scène politique", se réjouit Adam Russell Taylor, président de l'organisation Sojourners. "Cela va permettre un rééquilibrage."

Adam Hamilton, pasteur d'une méga-église de 24.000 fidèles, a été élu le 3 novembre sénateur du Kansas en ayant insisté sur son côté modéré, sa défense de l'armée et la limitation des dépenses, mais aussi sur la protection des LGBT+ et l'accès à l'avortement.

Le sénateur démocrate nouvellement élu Adam Hamilton, pasteur, célèbre sa victoire aux côtés de son épouse lors d'une soirée électorale organisée à l'occasion des élections de mi-mandat, le 3 novembre 2026 ( AFP / Austin Johnson )

Évoquant la "tension morale" à ce sujet, il a notamment raconté l'histoire de sa mère, tombée enceinte à 17 ans, envisageant de pratiquer une IVG, sans finalement le faire et donnant naissance... à Adam Hamilton.

Il a dit vouloir "s'assurer que les parlementaires du Kansas ne prennent pas cette décision" à la place des femmes.

Mais Adam Hamilton a bien conscience que c'est sur l'enjeu du coût de la vie, plus que sur les questions de société, que lui et tant d'autres candidats démocrates l'ont emporté à travers le pays.

"Si l'on ne se rend pas compte de ça et qu'on ne travaille pas à aider vraiment les gens," a-t-il récemment déclaré, "cette vague bleue restera sans lendemain."