Croissance revue en forte hausse, inflation qui continue de flamber, les données économiques publiées mercredi par le département du Commerce ont montré tous les signes d'une économie américaine en surchauffe et qui ne semble pas prête à ralentir dans l'immédiat.

Entre juillet et septembre, la croissance américaine est en effet désormais estimée à 4,3% en rythme annualisé, c'est-à-dire celui que l'économie connaîtrait sur une année complète s'il se maintenait sur douze mois, une forte révision comparé aux 3,4% annoncés il y a un mois par le ministère lors de son estimation initiale.

C'est nettement plus que ne l'avaient anticipé les marchés, qui s'attendaient certes à une révision à la hausse mais pas aussi marquée, anticipant plutôt 3,6% en rythme annualisé sur le troisième trimestre, selon le consensus publié par MarketWatch.

C'est également près du double de celle observée sur le deuxième trimestre, qui avait atteint 2,2% en rythme annualisé.

Une accélération qui s'explique avant tout par une hausse de l'estimation des dépenses des ménages ainsi que des investissements des entreprises, portés depuis de nombreux mois par la construction de centres de données pour l'intelligence artificielle (IA). Les dépenses publiques sont également en hausse.

"La révision observée souligne dans quelle mesure les dépenses des consommateurs ont porté la croissance, alors que côté investissement l'essentiel de la révision concerne l'achat de logiciels", a pointé dans une note le chef économiste de Pantheon Macroeconomics, Samuel Tombs.

Néanmoins, M. Tombs ne s'attend pas à voir cette tendance se poursuivre sur le dernier trimestre de l'année, estimant que "les premiers éléments pointent vers un ralentissement des dépenses des ménages".

Dans le même temps, l'indice PCE de l'inflation, celui privilégié par la Réserve fédérale (Fed) pour déterminer sa politique monétaire, était également en accélération au mois d'octobre, pour atteindre 3,8%, soit son niveau le plus élevé depuis trois ans, alors que le pic observé post-pandémie était en voie de résorption.

Action de la Fed attendue

Des données qui cette fois sont en ligne avec les attentes des analystes, selon MarketWatch, mais qui rappellent que, loin de marquer le pas, la hausse des prix se poursuit à un rythme élevé aux Etats-Unis.

Et pourraient connaître un nouveau coup d'accélérateur, alors que le gouvernement américain a annoncé dans la matinée une nouvelle série de droits de douane sur les produits provenant des principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis et allant jusque 20% supplémentaires dans le cas des produits chinois.

Jusqu'ici "la hausse de l'inflation s'explique par le transfert des prix de l'énergie et des équipements informatiques" vers le consommateur final, a estimé Samuel Tombs, qui voit également la demande "entraîner une hausse des prix dans les services".

Dans l'ensemble, la hausse s'explique en effet principalement par une accélération des prix des services, tels que le logement, la santé ou encore les loisirs.

Sur un mois, l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire sans tenir compte des prix plus volatils de l'alimentation et de l'énergie, a progressé de 0,3%, au même rythme qu'en septembre et en ligne avec les attentes.

De quoi confirmer un peu plus les attentes des marchés en vue d'une nouvelle hausse des taux de la Fed lors de sa prochaine réunion, prévue les 8 et 9 décembre prochains.

Les analystes sont en effet près de 98% à envisager une hausse des taux de 0,25 point, alors que le Comité de politique monétaire de l'institution (FOMC) avait fait le choix du statu quo lors de sa dernière réunion, fin octobre.

Une décision que son président, Kevin Warsh, avait alors justifié par la nécessité de disposer de "plus d'éléments" avant de décider de la suite.