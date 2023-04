information fournie par So Foot • 22/04/2023 à 13:43

Aux Chamois niortais, la colère des éducateurs monte

Rien ne va plus pour les Chamois.

Bon dernier de Ligue 2, Niort ne semble pas avoir des soucis uniquement sur le terrain. En interne, la situation financière du club pose question depuis plusieurs semaines, et certains éducateurs ont directement été touchés par cette mauvaise passe économique. Selon les informations de France Bleu Poitou, les salariés du centre de formation ont touché leur paie de mars avec deux semaines de retard. Pire : des éducateurs seraient toujours en attente de remboursements de frais de déplacement, alors que la direction clamerait qu’il n’y aurait plus d’argent et aurait refusé de payer les repas de l’équipe U17 le week-end dernier.…

AL pour SOFOOT.com