Aux assises de Chambéry, Nordahl Lelandais promet la vérité

"Je te demande, Nordahl, de dire la vérité, toute la vérité, pour les parents d'Arthur, pour tout le monde", a exhorté en fin de journée la mère de l'accusé, poussée par l'avocat des parties civiles Bernard Boulloud.

"Bien sûr maman, je vais le faire", a-t-il répondu avec tendresse, précisant que sa mère n'était "pour rien" dans ce qui lui était reproché. "On en a déjà beaucoup parlé; je sais que c'est très dur pour toi".

Puis il s'est tourné pour la première fois vers les proches d'Arthur Noyer. "Je demande pardon. L'épreuve qu'ils doivent vivre doit être terrible."

La famille de la victime l'a écouté calmement, en le regardant dans les yeux, avec à ses pieds un grand portrait de la victime, âgée de 23 ans au moment de sa mort en 2017.

"Tu avais un droit Arthur, un droit essentiel: celui de vivre", avait théâtralement glissé au début des débats Me Boulloud en direction de ce portrait. Se tournant vers l'accusé, il avait alors ajouté: "Il avait le droit de vivre, Monsieur Lelandais". Dans le box, l'accusé acquiesçait d'un signe de tête.

Didier (D), Cécile (C) et Quentin Noyer (G), parents et frère du caporal Arthur Noyer montrent un portrait de la victime aux assises de Chambéry, le 3 mai 2021 ( AFP / PHILIPPE DESMAZES )