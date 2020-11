Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Autumn Nations Cup : la France l'emporte sur tapis vert Reuters • 17/11/2020 à 12:22









Autumn Nations Cup : la France l'emporte sur tapis vert par Pierre Sarniguet (iDalgo) Dimanche dernier, le XV de France devait affronter les Fidji pour son premier match de la coupe d'automne des nations. La rencontre a finalement dû être annulée suite à plusieurs tests positifs détectés dans les rangs de l'équipe du Pacifique. Après s'être concertés, les organisateurs de la compétition (qui sont aussi ceux du tournoi des Six Nations) ont donc donné la victoire sur tapis vert à l'équipe de France. Avec cette décision, la France compte donc 5 points (une victoire sur tapis vert est toujours bonifiée avec le score de 28/0) ce qui lui permet d'être en tête de sa poule B. Le prochain match du XV de France se jouera le dimanche prochain à 16 heures en Ecosse.

