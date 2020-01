Autriche : les Verts gouverneront avec les conservateurs du chancelier Kurz

Le jeune chancelier populiste Sebastian Kurz va devoir jouer les équilibristes. L'Autriche commence l'année avec un nouveau gouvernement et un mariage politique inédit : son puissant parti conservateur, l'ÖVP, s'allie avec les écologistes, après avoir vu échouer sa première coalition avec l'extrême droite, après le retentissant scandale de l'Ibizagate. Les deux partis ont scellé mercredi soir un accord de gouvernement.« Nous sommes parvenus à réunir le meilleur des deux mondes », a déclaré Sebastian Kurz lors d'une conférence de presse à Vienne aux côtés de Werner Kogler, chef du parti écologique Die Grünen. Le tandem n'a rien d'évident entre l'ÖVP, partisan d'une ligne dure sur l'immigration, et des Verts politiquement ancrés à gauche qui ont été parmi les opposants les plus virulents au jeune dirigeant lorsqu'il avait fait le choix, en décembre 2017, de s'allier avec l'extrême droite pour son premier mandat.Le pays d'Europe centrale, peuplé de 8,9 millions d'habitants, figurera avec la Suède, la Finlande, la Lituanie ou le Luxembourg parmi les Etats membres de l'UE où des ministres écologistes participent au gouvernement, dans un contexte où les appels à agir contre le changement climatique se font de plus en plus pressants.L'union de la droite conservatrice et des nationalistes avaient été suivie avec attention par une Europe aux prises avec la montée des populismes. Mais le gouvernement de Sebastian Kurz avec le FPÖ a volé en éclat au bout de 18 mois lorsque le leader de l'extrême droite et vice-chancelier Heinz-Christian Strache a été mis en cause pour tentative de corruption. Une vidéo tournée en caméra cachée dans une villa d'Ibiza montrait notamment le vice-chancelier d'alors prêt à négocier des marchés publics avec une femme se faisant passer pour la nièce d'un oligarque russe.Contraint de saborder sa coalition, Sebastian Kurz avait convoqué des élections ...