Autour du cercueil de Carter, une unité fugace

De gauche à droite au premier rang le président américain Joe Biden, la Première dame Jill Biden, la vice-présidente Kamala Harris, et son mari Doug Emhoff, au deuxième rang l'ancien président Bill Clinton, ancienne secrétaire d'Etat Hillary Clinton,l'ancien président George W. Bush et sa femme Laura Bush, l'ancien président Barack Obama et le président élu Donald Trump et sa femme Melania Trump lors des funérailles nationales de Jimmy Carter à Washington, le 9 janvier 2025 ( AFP / Mandel NGAN )