Autour de Trump, de moins en moins de femmes aux responsabilités

Le président américain Donald Trump à Washington le 6 novembre 2026 ( AFP / SAUL LOEB )

L'éviction de Susie Wiles, sa fidèle directrice de cabinet après la déroute républicaine aux élections américaines de mi-mandat, vient allonger la liste des femmes ministres ou occupant de hautes responsabilités écartées par Donald Trump depuis le début de l'année.

Au printemps 2025, dans les premiers mois de son second mandat, Donald Trump se targuait de pouvoir "dire que nous avons plus de femmes dans notre gouvernement que jamais sous présidence républicaine dans l'histoire de notre pays".

Elles étaient alors huit.

L'ex directrice de cabinet de Donald Trump, Susie Wiles, à Washington le 16 mars 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEX WONG )

Un an et demi plus tard, elles ne sont plus que trois, sur plus d'une vingtaine de membres, ministres ou responsables fédéraux de premier plan : Brooke Rollins, à l'Agriculture, Linda McMahon, à l'Éducation, et Kelly Loeffler, à la tête d'une agence fédérale dédiée aux petites entreprises.

La moitié a été poussée vers la sortie en l'espace de trois mois au printemps. Dans l'ordre chronologique, Kristi Noem, ministre de la Sécurité intérieure et visage de l'offensive anti-immigration voulue par Donald Trump, suivie de Pam Bondi, ministre de la Justice, Lori Chavez-DeRemer, ministre du Travail, et enfin Tulsi Gabbard, directrice nationale du renseignement.

Deux poids, deux mesures

Kristi Noem, ex-ministre de la Sécurité intérieure des États-Unis, le 15 septembre 2026 à Washington ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Heather Diehl )

"Est-ce qu'il reste des femmes ?", avait alors lancé la députée démocrate Alexandria Ocasio-Cortez à un journaliste qui lui demandait qui serait le prochain à subir le même sort.

"Trump a l'air de ne savoir renvoyer que des femmes ministres. Si vous êtes un homme dans l'administration Trump, il semble que vous soyez récompensé pour votre mauvaise conduite", avait-elle ajouté, voyant un traitement différencié.

"Trump nomme des femmes dont il pense qu'elles vont le servir. Dès l'instant où ce n'est plus le cas, elles sont écartées", expose à l'AFP Karrin Vasby Anderson, professeure de communication à la Colorado State University.

Pam Bondi, ex-ministre américaine de la Justice, le 23 mars 2026, à Memphis dans le Tennessee, aux États-Unis ( AFP / SAUL LOEB )

"Il a sans aucun doute renvoyé beaucoup d'hommes mais il continue de soutenir des hommes" comme son ministre de la Défense "Pete Hegseth, malgré le fait que tout le monde ou presque s'accorde à dire que la guerre en Iran a été une catastrophe", compare-t-elle en avançant un deux poids, deux mesures.

Il est "révélateur que les hommes qu'il défend le plus ardemment soient ceux qui promeuvent une certaine forme de masculinité sexiste (dans la mouvance trumpiste) MAGA. C'est clair que Trump se sent à l'aise quand il s'entoure de ce genre d'hommes", analyse la professeure.

Depuis le début de son second mandat, Donald Trump se montre jusque-là plus coulant avec les hommes qui l'entourent - même ceux au coeur des critiques ou éclaboussés par des affaires, comme par exemple le directeur du FBI Kash Patel.

Successeurs masculins

L'ex-ministre américaine du Travail Lori Chavez-DeRemer à Washington le 4 novembre 2025 ( AFP / Mandel NGAN )

Le seul pas épargné a été Mike Waltz, démis de ses fonctions de conseiller à la sécurité nationale en mai 2025 pour avoir ajouté par mégarde un journaliste dans un groupe de discussion dans lequel ont été partagées des informations sur des frappes américaines au Yémen. Il a néanmoins été nommé peu après ambassadeur auprès de l'ONU.

À toutes celles mises sur la touche, des hommes ont invariablement succédé. Par exemple, à la Justice Todd Blanche, ancien avocat personnel de Donald Trump.

Dernier exemple en date, Susie Wiles - la première femme à occuper le poste stratégique de directrice de cabinet à la Maison Blanche - vient elle d'être remplacée par Stephen Miller, tenant de la droite dure, auparavant son adjoint.

Tulsi Gabbard, ex-directrice nationale du renseignement américain, à Washington, le 19 mars 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Heather Diehl )

Pour Karrin Vasby Anderson, parmi "les femmes qui gravitent généralement autour" du milliardaire new-yorkais, elle faisait "figure d'exception", "recrutée pour son expertise".

Mais, après l'écrasante vague bleue démocrate aux élections de mi-mandat, "peut-être que Trump pense que Stephen Miller le défendra mieux que Susie Wiles l'aurait fait ; qu'il sera une meilleure figure publique pour l'administration Trump à un moment où il va y avoir des enquêtes parlementaires et une opposition à son programme".

Autre visage médiatique de la présidence de Donald Trump, Karoline Leavitt, la plus jeune porte-parole de la Maison Blanche, a quitté le poste fin août pour consacrer davantage de temps à ses deux jeunes enfants.