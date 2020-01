Autoroute : quand faire le plein pour sa voiture électrique coûte plus cher qu'un plein d'essence

Le réseau Ionity, qui détient une quarantaine de bornes de recharge sur autoroute en France, a décidé d'augmenter ses tarifs à partir du 31 janvier. Avec cette nouvelle grille, faire le plein de charge d'un véhicule électrique comme une Zoe Renault reviendra plus cher que de faire le plein de sa Clio de la marque au losange.Jusqu'à présent, chez Ionity, l'un des principaux pourvoyeurs d'énergie, faire le plein d'électrons était facturé selon un forfait de 8 euros. A partir du 31 janvier, il faudra payer 79 centimes par kilowattheure (kWh). Et là, les calculs sont simples : la consommation d'une Renault électrique Zoé est estimée, selon les saisons, entre 10 et 20 kWh/100 km. Pour effectuer 100 km, il faudra donc débourser au maximum 15,80 euros.Pour le même trajet dans un véhicule thermique équivalent, une Clio diesel Blue Dci 85, la consommation sur routes affichées par le constructeur est de 3,2 litres/100 km. Le prix du litre de gazole étant de 1,57 euro, la facture pour effectuer 100 km est donc de l'ordre de 5 euros...Les tarifs resteront préférentiels pour BMW, Mercerdes...Mais tous les propriétaires de voitures électriques ne seront pas logés à la même enseigne. Le consortium Ionity est financé en grande partie par les groupes Ford, BMW, Mercedes ou Volkswagen.Du coup, les tarifs devraient rester préférentiels pour ces marques grâce à des formules d'abonnement. Ainsi, le propriétaire d'une Mercedes va se voir offrir son abonnement la première année. Pour lui, le prix du kWh sera de 0,29 euro. Mais, l'histoire ne dit pas combien sera facturé l'abonnement après. Pour les gros rouleurs, Ionity envisage de proposer des formules d'abonnement pour les marques qui ne sont pas dans le consortium.Cette évolution tarifaire risque de refroidir sérieusement les propriétaires de certaines voitures électriques qui souhaitent faire des longs trajets. Le consortium Ionity est un acteur incontournable sur ...