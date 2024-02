Autoroute A69: le rapporteur de l'ONU a rencontré le préfet du Tarn

Le rapporteur spécial de l'ONU, Michel Forst (c), fait une déclaration à la presse, sur la ZAD de l'A69, le 22 février 2024 à Saïx, dans le Tarn ( AFP / Ed JONES )

Le rapporteur spécial de l'ONU sur la protection des défenseurs de l'environnement, qui enquête sur la réponse policière à l'occupation d'une ZAD sur le tracé de l'autoroute contestée A69, a été reçu par le préfet du Tarn vendredi à Albi, a annoncé la préfecture.

Le rapporteur Michel Forst s'était rendu la veille à Saïx, sur cette Zone à défendre (ZAD), pour "faire un travail d'investigation, recueillir des témoignages, entendre la parole des uns et des autres avant de réagir", a-t-il expliqué.

Le collectif La Voie est libre, qui soutient les opposants à l'A69 présents dans la ZAD, a indiqué dans un communiqué lui avoir transmis une plainte concernant "de graves persécutions de l'Etat français" à l'encontre des personnes "qui occupent pacifiquement des arbres centenaires (...) pour s'opposer à des coupes illégales".

Le préfet Michel Vilbois a "reçu longuement" vendredi le rapporteur spécial qui lui a présenté des "éléments" et "propos qui lui ont été rapportés" par les zadistes, selon le communiqué de la préfecture.

M. Vilbois lui a répondu en détaillant "l'ensemble du processus réglementaire et de concertation relatif au chantier de l'A69" et les "actions violentes et exactions" qu'auraient commises les opposants au projet afin de "préciser le contexte de l'intervention des forces de l'ordre", ajoute le texte.

Avant l'entretien, M. Forst avait indiqué vendredi à l'AFP, par l'intermédiaire de son attachée de presse, qu'il ne ferait pas de déclaration à son issue. Il avait souligné jeudi qu'il était "important" d'écouter "également la voix des autorités nationales".

Le 16 février, il s'était alarmé sur X des "alertes sur les méthodes de maintien de l'ordre actuellement employées contre les militants pacifiques sur le chantier de l'A69".

Le rapporteur spécial de l'ONU, Michel Forst, sur la ZAD de l'A69, le 22 février 2024 à Saïx, dans le Tarn ( AFP / Ed JONES )

Les forces de l'ordre encerclent la ZAD depuis plusieurs jours et sont accusées par les opposants d'empêcher le ravitaillement des "écureuils", les militants perchés dans les arbres auxquels le rapporteur de l'ONU a indiqué avoir "apporté des médicaments".

Après le préfet du Tarn, il devait rencontrer vendredi à Toulouse l'avocate Claire Dujardin, chargée du dossier de la plainte contre X déposée par les collectifs anti-A69 pour mise en danger de la vie d'autrui.