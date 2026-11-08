Autoroute A69 : Le FC Montcabrier, enterré sous le bitume

Cette semaine, la très décriée autoroute A69 reliant Castres à Toulouse doit ouvrir entièrement au public. Quelque part sous les 62 kilomètres de bitume de la voie rapide gît le terrain du défunt FC Montcabrier, rasé par Atocsa, le porteur du projet. L’occasion de se souvenir de ce qui a disparu avec le club, enterré sous le bitume.

C’était il y a trois ans. À Newcastle upon Tyne, sur la pelouse de St James’ Park, un PSG au palmarès encore vierge de coupe aux grandes oreilles se faisait tirer les siennes par des Magpies supérieurs, qui rossaient les Franciliens quatre buts à un. Pour expliquer la débâcle parisienne surgissait un argument : celui d’une fin de match déséquilibrée, jouée face aux deux mètres de dénivelé de la pelouse. Une expérience longtemps partagée loin de là, dans le Tarn à Montcabrier, petite commune de 300 âmes à 23 bornes à l’est de Toulouse.

Sur ce terrain de campagne admirablement « bien drainé, presque toujours praticable » d’après Olivier Pech, président du FC Montcabrier de 2014 à 2024, une altitude d’environ un mètre 80 opposait les deux buts. Le billard était tel que le club de rugby voisin de Verfeuil avait pris l’habitude de venir s’y entraîner quand son terrain se transformait en champ de boue. Problème, comme les histoires de torgnoles en Ligue des champions à St James’ Park, les entraînements de rugby et matchs de foot sur la pelouse du FC Montcabrier sont désormais de l’histoire ancienne. Celle-ci a tout bonnement disparu sous l’autoroute A69 entre Toulouse à Castres, l’un des projets autoroutiers les plus contestés de l’histoire de France. Désormais, à la place des tacles glissés et transversales dévissées, ce seront les bagnoles qui traverseront ce tronçon de verdure changé en asphalte.…

Crédit photo : Olivier Pech

Par Baptiste Brenot pour SOFOOT.com