Autorité de la concurrence: moins de décisions et moins d'amendes en 2022

L'Autorité de la concurrence a infligé en 2022 moins de sanctions financières et rendu moins de décisions et avis que l'année précédente, selon son rapport annuel publié mardi.

Avec 467,9 millions d'euros d'amendes dressées en 2022, contre 873,7 millions en 2021, le montant des sanctions pécuniaires fond presque de moitié d'une année sur l'autre.

Il est également inférieur à la moyenne des amendes infligées (avant éventuels recours) ces dix dernières années, qui s'établit à 712,4 millions d'euros.

Dans le détail, 13 amendes ont été infligées en 2022, dont six pour des abus de position dominante et cinq pour des ententes illégales.

Au nombre de 292 en 2022, les décisions et avis rendus par l'Autorité de la concurrence sont également moins abondants qu'en 2021 (321 avis et décisions).

"En 2020, la sanction contre Apple a poussé tous les chiffres vers le haut et en 2021, il y a eu un effet de rattrapage post-covid", a expliqué Benoît Coeuré, le président de cette autorité lors d'une conférence de presse.

"En 2022, on est donc revenu dans la moyenne des dix dernières années (...), qui est d'environ 500 millions d'euros", sans la sanction prise contre Apple, a-t-il ajouté.

Dans une année marquée par la flambée des cours du gaz et de l'électricité à la suite de l'invasion russe en Ukraine, l'énergie fait partie des secteurs économiques dans lesquels l'Autorité est le plus intervenue, au même titre que l'économie ultramarine.

"Lutter contre les pouvoirs de marché excessifs est toujours utile au bon fonctionnement d'une économie de marché mais prend une importance toute particulière dans un tel contexte" inflationniste, souligne le président de l'institution Benoît Coeuré, cité dans le rapport annuel.

"C'est particulièrement vrai dans les secteurs qui sont au coeur de la dynamique inflationniste actuelle, comme l'énergie et l'alimentation", qui se sont succédé comme principaux moteurs de la hausse des prix en France.

"Quand les prix augmentent, cela peut créer des tentations et rendre plus facile des comportements d'entente entre entreprises ou des comportements plus subtils de partage d'information", a-t-il précisé devant la presse.

Au total, l'Autorité calcule qu'elle a fait gagner 20,1 milliards d'euros à l'économie française entre 2011 et 2022.

Un chiffre obtenu en additionnant le montant des amendes infligées et les surcoûts évités grâce à l'intervention du gendarme de la concurrence pour mettre fin aux abus des entreprises.

"Lorsque le contribuable met un euro dans l'Autorité de la concurrence, on lui rend 20 euros", a-t-il fait valoir, parlant d'"un bon investissement".

L'an dernier, l'Autorité avait évalué le bénéfice cumulé de son action à 18,5 milliards entre 2011 et 2021.

Parmi les chantiers en cours, l'Autorité travaille à un "formulaire en ligne" qui permettrait à des "lanceurs d'alerte" de signaler à l'Autorité des atteintes à la concurrence, indique Benoît Coeuré.