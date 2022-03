Autonomie stratégique de l'UE: réunion interparlementaire sous le signe de l'Ukraine au Sénat

Echarpe jaune sur robe bleue, la présidente de la commission des Affaires économiques du Sénat Sophie Primas (LR) a fait observer lundi une minute de silence en hommage aux victimes de la guerre en Ukraine, à l'ouverture dans l'hémicycle d'une conférence sur l'autonomie stratégique de l'Union européenne.

Prévue de longue date dans le cadre de la présidence française de l'UE, cette conférence interparlementaire, qui réunit des représentants "de plus de 20 Parlements", a pris les couleurs de l'Ukraine, dont le drapeau bleu et jaune a été placé à la droite du "plateau" - l'équivalent du "perchoir" de l'Assemblée nationale - au côté des drapeaux français et européen.

Mme Primas a appelé à observer une minute de silence afin d'affirmer "la solidarité des Parlements des États membres de l'Union européenne à l'égard de l'Ukraine, de son gouvernement, de son peuple", "notre attachement indéfectible à son intégrité territoriale" et "notre tristesse profonde devant la réalité de ces enfants, de ces femmes et de ces hommes qui meurent chaque jour sous les bombes et les tirs dans une guerre qu'ils n'ont évidemMent pas choisie".

"Dans le monde d'après, d'après la Covid, d'après l'invasion de l'Ukraine, il nous faut désormais conjuguer autonomie stratégique et mondialisation", a ensuite déclaré la présidente de la commission, en présence notamment du commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton.

"L'invasion par la Russie de l'Ukraine va encore accélérer ce processus. Il nous impose, par exemple, d'accélérer notre sortie des énergies fossiles pour réduire notre dépendance aux hydrocarbures russes", a -t-elle poursuivi.

La question de l'indépendance énergétique pèse tout particulièrement dans le débat sur les sanctions imposées par l'UE à la Russie, les importations de gaz ou de pétrole ayant jusqu'ici été épargnées en raison de leur coût pour les Européens, très dépendants des hydrocarbures russes.

"Poser aujourd'hui la question de l'autonomie stratégique, économique de l'Union européenne, c'est tout simplement poser la question de l'avenir de l'Europe", a affirmé Roland Lescure (LREM), président de la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale.

Pour Thierry Breton, "il nous faut rétablir des rapports de force, y compris pour mieux maîtriser nos chaînes de valeur, et savoir assurer la sécurité et l'approvisionnement dans les domaines qui sont essentiels à notre économie".