Automobile : sérieux coup de frein sur les immatriculations en janvier

Même si cela était prévisible avec l'entrée en vigueur de nouvelles normes et un malus automobile de plus en plus cher, les immatriculations de voitures neuves en France ont marqué le pas en janvier.Selon le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA), elles ont diminué de 13,44 % par rapport au même mois de l'année précédente. Au total, il s'est immatriculé 134 232 véhicules. Flash Info marché de la nuit https://t.co/8aRNTGiqvQ #Automobile #Flash #janvier #2020 #Marché @GroupePSA @Groupe_Renault @afpfr @gpacfautotech @AutoPlusMag @Auto21news @EchosAuto @PeugeotFR pic.twitter.com/hjG6nUXK8K-- CCFA (@CCFA_Auto) February 1, 2020 Chez PSA qui regroupe les marques Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall, et bientôt celles de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) si la fusion entre les deux groupes est finalisée, les ventes ont diminué de 5,91 % par rapport au même mois de 2019. L'érosion est encore plus forte chez Renault dont les ventes se sont effondrées de 17,45 % depuis le début de l'année.Chez les constructeurs étrangers, le groupe Volkswagen a vu ses immatriculations chuter de 16,7 % à 14 799 véhicules. La plupart des marques du groupe allemand sont à la baisse. Volkswagen recule de 30,6 % et Audi de 12,1 %. Mais Skoda (+ 5,7 %), Seat (+ 16,4 %) et Porsche (+ 32,9 %) tirent leur épingle du jeu en janvier. Le Parisien Cette mauvaise entame de 2020 laisse présager une année sombre pour l'automobile. Renault comme le CCFA ou encore l'observatoire de l'automobile s'attendent à un recul de l'ordre de 3,2 % du marché sur l'année. Une première après cinq années de hausses consécutives.Depuis plusieurs mois, les professionnels avaient tiré la sonnette d'alarme. Lors du dernier salon automobile de Francfort en septembre, Carlos Tavares, le patron de PSA dans un entretien à Bloomberg TV avait prévenu que la période pourrait être marquée par des défaillances d'entreprises. Outre la baisse sur ...