( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Les ventes de voitures neuves dans l'Union européenne ont augmenté de 5,4 % sur les dix premiers mois de l'année, les véhicules électriques continuant leur progression, particulièrement marquée en France, et représentant presque le quart du marché, selon des chiffres mensuels.

Les immatriculations de voitures neuves en Europe ont augmenté de 5,4 % entre janvier et octobre, à 9,46 millions de véhicules, révèle mardi l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

Les hybrides non rechargeables représentent encore la plus grosse part des ventes (36 % soit 3,4 millions de voitures). Mais le marché poursuit son électrification, cette motorisation représentant désormais 23,4 % des immatriculations (contre 16,4 % en octobre 2025), soit 2,21 millions de véhicules.

Les voitures à essence (20,8 % des ventes) continuent en revanche leur décrue (-20,1% depuis le début de l'année), comme le diesel (6,9 % des ventes, -20,6 %). Les hybrides rechargeables se maintiennent autour de 10 % ces derniers mois.

L'ensemble des véhicules électrifiés (hybrides rechargeables et non rechargeables, électriques) représentent donc presque 70 % du marché européen en octobre.

Sur les dix premiers mois de l'année, les ventes de voitures électriques ont bondi de 50 %, portées par certains marchés : la France (+79,4 %), l'Allemagne (+60,7 %) ou le Danemark (+41 %).

Le marché automobile français, désormais le second dans l'UE derrière l'Allemagne, a progressé de 4,4 % sur les dix premiers mois de l'année.

La France est par ailleurs en tête des États où les ventes de voitures à essence reculent, à -36,9 % sur dix mois. Elles chutent de 24,5 % en Allemagne, 19,3 % en Espagne et 16,6 % en Italie.

Du côté des constructeurs, l'offensive chinoise se poursuit. BYD, le groupe chinois le plus important sur le marché européen, a vu ses immatriculations grimper de 150,8 % sur les dix premiers mois de 2026, même si ses ventes ne représentent que 237.137 véhicules depuis le début de l'année, sur les plus de 9 millions de nouvelles immatriculations.

Les ventes de Chery Automobile ont explosé : +238,3 % (159.278 véhicules depuis janvier). XPeng grimpe de 186,9 %. Leapmotor, partenaire de Stellantis, voit ses ventes monter en flèche (+374,8 %).

Parmi les Européens, Stellantis reste dans le vert (+3,9 %), comme BMW Group (+4,6 %), alors que les ventes de Renault ont reculé de 3,9 % et celles de Volkswagen se sont effritées de 0,3 %.

En septembre, les immatriculations avaient bondi de 9,3 % sur un an, portées par les hybrides et les électriques, comme les mois précédents.