Automobile : les constructeurs ont du mal à tenir les objectifs de réduction de CO2

Les objectifs de réductions de CO2 des automobiles fixés par l'Union européenne sont en train de s'éloigner... En 2019, le grammage moyen en CO2 des voitures neuves immatriculés en France est globalement resté stable par rapport à l'année précédente.Mais au lieu d'aller vers 95g/km pour 95 % de leur flotte en 2020 et 100 % en 2021, certains constructeurs outre le fait qu'ils sont largement au-dessus de cette norme ont connu de fortes augmentations.Selon une étude de AAA Data révélée dans le JournalAuto.com, le CO2 moyen des véhicules particuliers neufs immatriculés en France en 2019 a atteint 112 g/km de CO2, tout comme l'année dernière mais en hausse de 1 g/km par km par rapport à 2017. LIRE AUSSI > Voiture électrique ou thermique : laquelle pollue le plus ?Sur les 33 marques en France qui ont immatriculé plus de 1 000 véhicules sur l'année, 13 ont affiché des hausses significatives.Les voitures essence rejettent plus de CO2C'est le cas de Renault, qui a vu, par rapport à 2018, son grammage moyen en CO2 croître de 3 g/km pour atteindre 110 g/km. Par rapport à 2017, c'est même 5 g/km de plus. Chez Alfa Romeo, ce grammage est passé de 126 g/km en 2018 à 141 g/km en 2019.À l'inverse, Peugeot a joué les bons élèves avec une baisse de 107 g/km à 105 g/km en 2019. Le meilleur élève étant Mitsubishi avec une moyenne de 84 g/km et Toyota avec 94 g/km. Plusieurs éléments expliquent cette dérive. Pour faire simple, les voitures diesels rejettent moins de C02 que les voitures essences.En 2019, 760 000 voitures diesel ont été immatriculées, soit un recul de 10,6 %. À l'inverse, les ventes de voitures essence ont progressé de 7,9 % avec 1 281 802 unités. Le développement des énergies alternatives comme l'électrique ou les voitures hybrides étant encore insuffisant pour faire reculer le grammage moyen en CO2.L'autre élément repose sur la structure même du marché automobile. Selon le Journal ...