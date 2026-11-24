Automobile : le chinois BYD veut acquérir une usine en Moselle pour produire en France

( AFP / GREG BAKER )

Le constructeur automobile chinois BYD a ouvert des négociations pour acquérir l'usine du britannique Ineos Automotive d'Hambach (Moselle) afin d'y "produire des véhicules spécifiquement conçus pour les automobilistes européens", a-t-il annoncé dans un communiqué mardi.

Le groupe cherchait depuis des mois à s'implanter en Europe, et la France faisait partie de la "shortlist" de pays où BYD envisageait d'installer une nouvelle usine, avait annoncé sa vice-présidente exécutive, Stella Li, durant le Mondial de l'Auto à Paris en octobre.

"Je salue la volonté de BYD de s’engager à long-terme pour une production sur le sol français", a réagi le ministre de l'Industrie Sébastien Martin mardi.

"Cette décision participera au développement de notre filière automobile et donne de la visibilité aux plus de 1.200 salariés du site", a-t-il salué.

En Moselle, Ineos produit des 4x4 Grenadier.

BYD précise "avoir engagé des négociations exclusives avec Ineos Automotive en vue de l'acquisition de son usine de production située à Hambach". L'opération reste soumise à la consultation des représentants du personnel.

"Notre engagement envers l'Europe s'inscrit dans le long terme. Notre projet d'investissement à Hambach reflète notre confiance envers la France et notre ambition de poursuivre notre croissance en Europe", explique Stella Li dans le communiqué.

"Nous sommes déterminés à pérenniser l'activité industrielle du site, à préserver les emplois locaux et à créer de nouvelles opportunités pour les salariés et les fournisseurs de la région", assure-t-elle.

Les marques chinoises (BYD, MG, Chery, Geely, Leapmotor, Jaecoo, Xpeng...), qui représentent environ 10 % des ventes de voitures neuves européennes, cherchent désormais à produire en Europe.

Chery a lancé le mouvement en 2023 en rachetant à Barcelone, en Espagne, une ancienne usine Nissan.

Stellantis (Peugeot, Fiat, Opel, Jeep, Citroën, Chrysler...) a annoncé en mai envisager de vendre partiellement son site de Villaverde (Madrid) à son partenaire chinois Leapmotor.

Sébastien Martin voit, dans le choix de BYD de s'installer en France, "la préférence européenne en acte, et c’est aussi le résultat de notre politique d’attractivité en faveur des investissements étrangers."

"Ce projet se fera selon les termes du Made in Europe négocié dans le cadre de l’accord franco-allemand : 70 % de composants européens et une incorporation progressive de nos batteries", souligne le ministre.

Paris et Berlin ont officialisé mi-octobre leur accord sur l'avenir de l'industrie automobile, qui comprend notamment des concessions pour les voitures thermiques et un soutien renforcé à la fabrication en Europe.