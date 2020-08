Automobile : la nouvelle prime à la conversion va permettre d'éviter les effets pervers du "dopage"

Les constructeurs automobiles ont salué l'entrée en vigueur ce lundi de la nouvelle prime à la conversion, qui retrouve son niveau d'avant-crise.

Un parking de stockage d'automobiles Renault ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

La prime à la conversion pour l'achat d'un véhicule peu polluant retrouve son niveau d'avant-crise ce lundi 3 août . Un retour saluté par les constructeurs qui estiment que cela va permettre au marché de retrouver un fonctionnement plus normal, en évitant les effets pervers du "dopage". " Ca a été une bonne chose. C'était une prime à la conversion améliorée qui permettait de déstocker toutes les voitures qu'on avait entassées depuis le confinement ", a commenté François Roudier, porte-parole du Comité des constructeurs français d'automobile (CCFA), sur BFM Business. "Et maintenant, on est revenu à des niveaux normaux" de stocks, a-t-il ajouté. "La prime à la conversion, en fait, redevient ce qu'elle était avant, un objet pour changer le parc automobile des ménages modestes", a-t-il commenté.

" Il faut être dans un moment où l'on retrouve un marché normal ", a estimé François Roudier, pour qui "les mesures les plus importantes (d'aide du gouvernement à l'industrie automobile) étaient les mesures sur le travail, sur les indemnisations de chômage partiel et autres". "Doper les marchés a toujours un effet négatif", car la chute des ventes est sévère à la fin des dispositions d'aide, les concessionnaires croulant alors sous "des demandes de rabais phénoménales" des clients, a-t-il relevé.

La prime à la conversion exceptionnelle du plan de relance, mise en place en juin pour aider les constructeurs à écouler leurs stocks invendus durant le confinement, a trouvé son public puisque les 200.000 primes prévues ont été accordées avant la fin juillet. Au total, plus de 800.000 primes à la conversion ont pu être délivrées depuis le début du quinquennat. "Le nouveau dispositif doit permettre d'atteindre l'objectif d'un million de primes délivrées sur le quinquennat", selon le ministère de la Transition écologique.