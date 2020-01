Automobile : la France déterre la hache de guerre contre les grosses allemandes

La taxation au poids, avancée en novembre dernier par Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, n'était pas qu'un coup d'essai. Évacuée par la grande porte, elle revient par la petite fenêtre au travers d'une attaque plus sournoise mais qui, il est vrai, n'est pas sans fondement. Seul réel problème, elle vise les grandes voitures, les plus lourdes aussi, considérant sans doute que les besoins d'une famille moyenne peuvent être parfaitement satisfaits en France par une Renault Clio ou une Peugeot 308, plutôt que par une Mercedes Classe E, une BMW X6 ou une Audi Q5. Voire une Volvo, une Jaguar ou un Range Rover.En effet, l'idée plutôt ingénieuse du gouvernement français, passé maître dans le tricotage fiscal, consiste à revoir les règles européennes sur les émissions de CO2 des voitures, estimant qu'elles favorisent les gros véhicules plus polluants. On imagine déjà que la démarche va être interprétée comme une déclaration de guerre à l'égard des Allemands.Nos voisins défendent bec et ongles leurs prérogatives, et c'est même comme cela qu'ils avaient obtenu un aménagement de la règle uniforme des 95 g de CO2/km à respecter « à compter » du 31 décembre 2020. Et les pénalités tomberont ensuite avec le calcul effectué sur les véhicules réellement vendus, durant les 12 mois, à l'unité près !Chacun son défi à releverOr, le défi n'est pas du tout le même lorsqu'on s'appelle Toyota, fortement orienté sur l'hybride, et...