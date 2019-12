Automobile : la conversion du thermique à l'électrique bientôt facilitée par le gouvernement

Dans le jargon, on appelle cela le rétrofit c'est-à-dire la conversion d'une voiture thermique d'occasion en voiture électrique grâce au changement de la motorisation. Jusqu'à présent, cette opération était techniquement possible mais économiquement trop coûteuse en raison des procédures d'homologation mais aussi à cause de la résistance des constructeurs qui devaient autoriser cette mutation. Cette situation devrait évoluer d'ici le mois de mars.Début décembre, Patrick Hetzel (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues ont déposé à l'Assemblée nationale une proposition de résolution demandant au gouvernement d'alléger les formalités.Le projet de loi, via un arrêté, a été transmis à la Commission européenne qui renverra le texte en février pour adoption finale par le gouvernement français.En pratique, tous les véhicules (automobiles, motos, camions...) de plus de 5 ans pourront être concernés sauf les véhicules de collection.Un intérêt écologiquePour les députés à l'origine de ce projet de loi, le rétrofit présente un intérêt écologique : « cela contribue à éviter la destruction des voitures polluantes en parfait état de marche et la création de nouvelles voitures électriques.Cette double opération constitue en effet un énorme gâchis écologique », avait défendu Patrick Hetzel. Selon les élus, cette activité pourrait générer à terme la création de 5 500 à 40 000 emplois et un chiffre d'affaires entre 1 et 5 milliards d'euros.Reste que cette transformation est encore très coûteuse. Il faut compter encore aujourd'hui environ près de 20 000 euros pour convertir une petite citadine. Après la mise en œuvre des nouvelles, la facture sera ramenée entre 5 000 et 1 000 euros. L'idée est de baisser ces coûts pour pouvoir convaincre les automobilistes de passer leur véhicule à l'électrique plutôt que de faire reprendre leur véhicule pour une auto neuve ou ...