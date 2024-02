Automobile: l'équipementier Forvia réduit ses effectifs pour devenir plus rentable en Europe

( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

L'équipementier automobile Forvia veut devenir plus rentable en Europe et a annoncé lundi un plan qui pourrait réduire ses effectifs dans la région de 10.000 personnes d'ici 2028.

L'équipementier veut s'adapter à un marché automobile ankylosé sur le continent européen depuis l'épidémie de Covid. Habitacles, phares, systèmes d'échappement: le 8e équipementier mondial (ex-Faurecia) est présent sur de nombreux véhicules, avec 300 sites dans le monde souvent au plus près des usines d'assemblage des constructeurs automobiles.

Forvia est redevenu bénéficiaire, mais reste lourdement endetté depuis le rachat de l'équipementier allemand Hella, a indiqué sa direction en présentant ses résultats pour l'année 2023. Ce projet d'économies pourrait "impacter jusqu’à 10.000 emplois" d'ici 2028, a indiqué la direction de l'équipementier dans un communiqué.

Forvia comptait 75.500 salariés en Europe fin 2023, notamment en France, en Allemagne, en Pologne, en République tchèque et en Espagne. "On a eu une baisse du marché européen, et on ne voit pas de progression possible à court ou moyen terme", a souligné le directeur financier de Forvia, Olivier Durand, lors d'une conférence de presse lundi matin.

D'autres grands équipementiers allemands comme le N°1 mondial Bosch, ZF et Continental, ou français comme Valeo et Michelin ont annoncé ou envisagent des délocalisations, suppressions de postes et fermetures de sites, selon des déclarations au cours des dernières semaines. Le contexte économique reste incertain et la transition vers la voiture l'électrique met sous pression tout le secteur. Les équipementiers doivent en sus gérer la pression sur les prix de leurs clients, les grands constructeurs automobiles.

- IA et économies -

Ce plan d'économies "va concerner tous les sites, mais pas de la même manière", a précisé Olivier Durand. "On a un certain nombre de sites qui ne fonctionnent pas à leur pleine capacité", notamment ceux fabriquant des sièges ou des pièces d'éclairage, a-t-il précisé.

Forvia indique aussi vouloir avec ce plan réduire sa "dépendance" à la Chine. Partenaire de groupes internationaux comme Stellantis et locaux comme BYD ou Chery, le groupe enregistre désormais en Chine l'essentiel de ses marges, pour seulement un quart de ses ventes.

Le plan d'économies doit atteindre 500 millions d'euros par an d'ici 2028. Il s'agit de limiter les recrutements et de confier des productions à des sous-traitants, avec "le minimum de suppressions de postes possibles", a déclaré Olivier Durand. L'objectif de Forvia est de revenir à 6,6% de marge opérationnelle en Europe, contre 2,5% en 2023 (5,3% au niveau mondial). Sur l'exercice 2023, le groupe est redevenu globalement bénéficiaire, à hauteur de 222 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 27,2 milliards d'euros (+10,9% sur un an).

Pour accentuer sa rentabilité, le groupe compte aussi "accélérer le déploiement de l'intelligence artificielle", qui promet 50% d'économies dans les programmes de recherche.

- Les marchés méfiants -

Les organisations syndicales du groupe doivent être informées à partir de lundi des conditions de ce plan d'économies appelé "EU-Forward". Les salariés français sont inquiets sur les nombreux sites de l'entreprise à Méru (Oise), Bains-sur-Oust (Ille-et-Vilaine), Auchel (Pas-de-Calais) ou Saint-Michel-sur-Meurthe (Vosges), selon un représentant syndical CFDT. "On n’est pas étonnés du tout, mais on est très inquiets quand on voit un grand groupe annoncer autant de suppressions de postes sans alerter les syndicats", a souligné ce représentant.

"Depuis 2021, on voit des réductions d’effectifs avec des départs non remplacés, des ruptures conventionnelles, des démissions". Les investisseurs, eux, ont salué cette annonce lundi, avant de se rétracter: Forvia s'octroyait 4,73% à 16,83 euros dans les premiers échanges à la Bourse de Paris, avant de plonger de 14% à 16H40, sous la barre des 14 euros. Pour les analystes d'Oddo BHF, les résultats de Forvia comme ses prévisions pour 2024 peuvent être vus comme "rassurants".

Pour 2024, l'équipementier vise un chiffre d'affaires compris entre 27,5 et 28,5 milliards d’euros, avec une marge opérationnelle comprise entre 5,6 % et 6,4% du chiffre d’affaires. Cependant, si "la volonté de Forvia d'améliorer sa compétitivité en Europe est positive", elle "confirme aussi que le contexte devrait rester difficile sur le long terme dans cette région", qui reste le principal terrain de jeu de nombreux équipementiers.