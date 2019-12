Automobile, grande distribution, banque... alerte rouge sur l'emploi

Bercy est sur le pied de guerre. Et se prépare à faire face à des suppressions de postes massives dès 2020 et dans les prochaines années dans plusieurs secteurs en pleine mutation. À commencer par l'automobile, où 15 000 emplois pourraient être supprimés l'an prochain, et jusqu'à 45 000 (sur 400 000 emplois directs et indirects) d'ici à 2035 selon le CCFA (Comité des constructeurs français d'automobiles). La faute à la fin du diesel, bien sûr, mais aussi et surtout à l'électrification des véhicules, qui nécessite bien moins de bras. LIRE AUSSI > Pourquoi l'industrie automobile entre en zone de turbulencesCe lundi, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire présentera son plan pour accompagner et tenter d'enrayer le « carnage » qui, selon ses propres mots, se prépare. Car, au-delà de l'industrie automobile, la plus touchée, 2020 s'annonce globalement « très difficile » pour deux autres poids lourds de l'économie française : la banque-assurance et la grande distribution.« La crise des hypers doit être accompagnée »« L'intelligence artificielle va avoir un impact majeur sur les métiers du courtage, de la banque et des assurances, avertit le ministre de l'Économie. Sans compter qu'à cette situation de transition technologique viennent s'ajouter des taux bas qui ont dégradé la rentabilité de ces secteurs. » Or, « le secteur des banques et des assurances emploie tout de même 800 000 personnes en France », s'alarme Bruno Le Maire.Autre secteur en difficulté, la grande distribution emploie pour sa part 700 000 salariés. Et si les suppressions de postes ont déjà démarré, chez Carrefour ou Conforama, « la transformation radicale du modèle, la crise des hypers ou le développement des caisses automatiques doivent être accompagnés pour anticiper au maximum les pertes d'emplois, souligne Bruno Le Maire. Toutes ces mutations technologiques se font en plus dans un contexte économique ...