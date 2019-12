Automobile et grève : entre conducteurs résignés, enragés ou non concernés

Dès ce soir, puis demain jour de grève nationale et sans doute les jours suivants, les Français vont pouvoir mesurer ce qui fait la force du transport individuel. C'est en effet le meilleur moyen d'échapper aux multiples tracas des transports en commun, surtout lorsqu'ils ne fonctionnent pas ou mal. Intempéries, défaillances matérielles, grèves fragilisent un système sur le papier très attrayant car largement subventionné. Si un usager du train ne paye jamais le vrai prix de son billet ? quand il le paye ! ?, l'usager de la route ne passe pas au travers des mailles du filet fiscal et paye pour tout, pour avoir le droit de rouler, de s'arrêter. Et plutôt deux fois qu'une puisqu'il y a même, sur les carburants, une taxe additionnelle calculée sur un impôt déjà appliqué.Bref, on ne comprend pas très bien pourquoi les Européens, et les Français en particulier, restent autant attachés à leur voiture, y compris à l'aube d'une grève annoncée comme dure. Témoin ces sociétés de location qui sont submergées par les demandes de ceux qui ont un permis de conduire et ne veulent pas être le jouet des événements. Il s'agit essentiellement d'urbains qui ne possèdent plus de voiture. Dans la capitale, par exemple, où il n'y a plus que 36 % des Parisiens à être motorisés. La faute à la politique de madame Hidalgo et à un maillage en toile d'araignée des réseaux qui fait que l'on est très bien servi au centre et de moins en moins bien au fur et...