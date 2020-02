Automobile et CO2 : l'Europe présente la douloureuse facture

« Aujourd'hui, il n'est pas de bon ton de se plaindre, le dieselgate nous a rendus inaudibles. » Didier Leroy, numéro 2 de Toyota et pourtant champion absolu des faibles émissions de CO2, se montre fataliste. Il est pourtant le mieux placé, grâce à l'hybridation lancée avec la Prius dès 1997, au palmarès des constructeurs les plus vertueux en termes de rejets polluants.« Le dieselgate, dit-il aux Échos, a décrédibilisé toute l'industrie automobile, particulièrement auprès du monde politique et des personnes en charge des réglementations. C'est terrible. Tout le monde a payé la facture de cette énorme perte de confiance. Surtout en Europe et à Bruxelles, où l'on pense que les constructeurs sont tous des tricheurs. Ce n'est pas vrai. Mais cela a débouché sur une accélération extraordinaire du durcissement des normes de pollution pour l'automobile, alors que d'autres secteurs émettent bien plus que nous sans être inquiétés. »Ce discours, relayé par Carlos Tavares (PSA) lorsqu'il présidait l'ACEA (association des constructeurs européens d'automobiles) jusqu'à l'an dernier, est motivé par les règles CAFE (Corporate Average Fuel Economy) adoptées en 2014 par les gouvernements européens. De concert, et alors que le diesel était en plein essor, ils ont voté un programme de diminution des émissions polluantes, basées sur le seul CO2. Dans l'intervalle est survenu le triste épisode du dieselgate qui, par contrecoup, a laminé le...