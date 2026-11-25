Automobile : en Moselle, l'arrivée annoncée du Chinois BYD accueillie avec optimisme

( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Une bonne nouvelle": le rachat annoncé de l'usine Ineos à Hambach (Moselle) par le géant chinois des voitures électriques BYD, suscite mercredi un vent d'optimisme parmi les salariés de ce site en perte de vitesse, qui fabrique des 4x4 énergivores.

Érigé en 1998 pour assembler des Smart (les petites citadines lancées par Mercedes-Benz et Swatch), ce site plutôt moderne, situé près de Sarreguemines et de la frontière allemande, emploie environ 1.200 salariés (dont 900 en propre et 300 chez les sous-traitants).

L'usine a été reprise en 2020 par le britannique Ineos Automotive, qui y fabrique le Bombardier, un modèle de 4x4 très coûteux, surtout vendu aux États-Unis, et dont la production a beaucoup chuté ces derniers mois. En un an, le site a perdu 270 emplois.

D'où le soulagement des salariés rencontrés à la sortie de l'atelier, après l'annonce par BYD mardi qu'il ouvrait des négociations pour acquérir le site afin d'y "produire des véhicules spécifiquement conçus pour les automobilistes européens".

"Le véhicule chinois, c'est l'avenir", s'enthousiasme Franck Hanesse, 57 ans, embauché il y a 30 ans, à l'époque de Smart. Sur la façade du bâtiment principal, les cinq lettres de la marque emblématique, bien que démontées voici plusieurs années, ont laissé une trace encore lisible.

Alors qu'Ineos a réduit sa production en Moselle à moins de 50 voitures par jour, BYD pourrait multiplier ce chiffre par près de 20, et de ce fait apporter "du boulot pour longtemps", prophétise le quinquagénaire.

Pour le directeur du site mosellan, Philippe Steyer, "on peut s'attendre à du changement dans le bon sens". Le projet de BYD "s'accompagnera aussi d'embauches et de recrutements", en conséquence; "la question de l'emploi ne se pose pas", a-t-il assuré à la radio ICI Lorraine.

Après l'annonce de cette semaine, "tout le monde est rassuré", abonde Carole Elias, 36 ans, dont trois ans d'ancienneté. Sans BYD, "c'est sûr que l'avenir avait l'air compliqué", résume-t-elle.

Qualité irréprochable

Selon le ministre délégué à l'Industrie Sébastien Martin, la production à Hambach sous enseigne BYD pourrait commencer "autour de fin 2027, 2028".

A la question de savoir s'il ne s'agissait pas là de faire entrer le loup dans la bergerie, en référence à la concurrence des constructeurs chinois, M. Martin a répondu : "le loup est déjà là".

"Aujourd'hui, on vend 300.000 véhicules BYD en Europe. Alors moi, je préfère que ces 300.000 véhicules (...) soient produits en Europe avec des salariés européens, avec des pièces européennes et à des coûts européens", a-t-il argué mercredi matin sur France Info.

Pour l'heure, les modalités précises de l'accord — notamment en termes de calendrier, de volume de production ou de nombre d'emplois — ne sont pas connues, souligne auprès de l'AFP Thomas Di Francesco, délégué syndical CGT au sein d'Ineos Automotive.

"C'est une bonne nouvelle, mais on reste prudents. Beaucoup de questions restent ouvertes", souligne le syndicaliste.

Dans l'idéal, Hambach devrait pouvoir faire "vivre toute une filière" et "pas seulement une chaîne de montage", observe la CGT dans un communiqué. "Nous craignons que les activités de conception, d'ingénierie et de R&D restent principalement localisées en Chine, tandis que le site français serait réduit à une fonction d'assemblage", selon la centrale syndicale.

Pour Jérôme Horn, 32 ans, salarié depuis 10 ans à Hambach, "si les Chinois [les] ont choisis, c'est pour [leurs] compétences".

"On a un site avec beaucoup d'automatisation : tout le monde est formé (et) au niveau qualité on est vraiment irréprochable", détaille le technicien, en regagnant son véhicule personnel sur le parking de l'entreprise.

Après le travail, c'est au volant d'une... BYD qu'il rentre chez lui. "Je l'ai depuis quatre mois. C'est vraiment de la très bonne qualité".