Automobile : des pièces détachées bientôt moins chères ?

Un projet de loi a été déposé afin de mettre fin au monopole dont disposent les constructeurs automobile sur les éléments de carrosserie, vendus plus chers en France que chez nos voisins européens.

(Photo d'illustration) ( AFP / JEAN-SEBASTIEN EVRARD )

C'est une spécificité bien française : un réparateur automobile est obligé de se fournir en pièces détachées dites visibles (capot, ailes, pare-brise, vitres, rétroviseurs, phares...) auprès du constructeur d'origine. Un monopole qui coûte cher aux automobilistes français.

"L'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, entre autres, ont libéralisé leur marché, mais pas nous, déplore dans les colonnes du Parisien Mathieu Séguran", le délégué général de la Fédération de la distribution automobile (FEDA). "Notre petit village gaulois des réparations captives fait perdre beaucoup d'argent aux consommateurs... Hélas, le lobbying intense des constructeurs a jusqu'à présent empêché toute évolution", regrette-t-il. Selon la FDEA, l'ouverture à la concurrence pourrait permettre aux Français "d'économiser 17,5% des dépenses pour les véhicules".

La situation pourrait néanmoins bientôt changer. En effet, début avril, le député de la Sarthe Damien Pichereau (LREM) a déposé au groupe une proposition de loi (PPL) afin de libéraliser le marché. "Il y a urgence, insiste l'élu, ex-commercial dans l'automobile. Le prix de ces pièces captives a augmenté de 11 % entre 2017 et 2019 , tandis que les primes d'assurances ont pris 12 % de 2015 à 2019. Nous devons rendre du pouvoir d'achat à 40 millions d'automobilistes français." Le texte prévoit la libéralisation des pièces détachées pour l'ensemble des équipementiers à compter du 1er janvier 2022.

C'est la troisième tentative de la majorité depuis 2019 et la promesse d'Edouard Philippe aux "gilets jaunes" de s'attaquer aux "angles morts du pouvoir d'achat" en ciblant le marché des pièces détachées automobiles. La majorité LREM avait alors dans la foulée amendé la loi d'orientation sur les mobilités, dite LOM, pour ouvrir à la concurrence le 1er janvier 2020. Mais le Conseil constitutionnel avait censuré la mesure au motif qu'elle était trop éloignée du thème global de la loi. Le projet avait alors été intégré en 2020 dans la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite ASAP. Mais là encore, les Sages l'avaient jugé non conforme.

La troisième sera-t-elle la bonne ? Rien n'est moins sûr alors que les propositions et projets de loi se bousculent au Parlement en cette fin de quinquennat. "Il existe une fenêtre à l'Assemblée en mai-juin", espère néanmoins Damien Pichereau. "Nous sommes sur une proposition de loi simple, tous les parlementaires peuvent se retrouver sur ses objectifs", estime-t-il.