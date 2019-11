Automobile : Daimler, fabriquant des Mercedes, va supprimer au moins 10000 emplois

Le fabricant des Mercedes-Benz, Daimler, a annoncé ce vendredi la suppression d'au moins 10 000 emplois dans le monde d'ici 2022 pour financer la transition électrique qui pèse sur l'ensemble du secteur automobile allemand. Cette annonce intervient quelques jours après l'annonce de 9500 suppressions de postes chez son concurrent Audi.Daimler avait une première fois présenté mi-novembre son plan pour économiser 1,4 milliard d'euros en charges de personnel, face aux « investissements élevés demandés par la transition vers la mobilité neutre en émissions de CO2. »Ces départs se feront par des non-remplacements et un programme de retraites anticipées. Le groupe automobile a précisé qu'il proposera également des départs volontaires.Daimler compte actuellement quelque 304 000 employés dans le monde.Bouleversements technologiquesComme l'ensemble du secteur automobile européen, Daimler est engagé dans une course pour réduire le niveau d'émissions de CO2 des voitures vendues et respecter des strictes normes en vigueur dès l'année prochaine dans l'UE, sous la menace de lourdes sanctions.Or, dans le même temps, la faible rentabilité des modèles électriques plombe les trésoreries des constructeurs. Par ailleurs dans les usines, la fabrication d'une voiture électrique demande beaucoup moins de salariés que pour la construction d'un véhicule thermique.En Allemagne, les principaux constructeurs et équipementiers avaient déjà alerté ces derniers mois sur une possible suppression de 30 000 emplois à venir.Outre, les bouleversements technologiques, l'automobile qui avait connu ces dernières une période de croissance constante pourrait voir le marché automobile mondial chuté de 4 % en 2019 par rapport à l'an passé.En d'autres termes, les constructeurs qui pouvaient trouver des leviers de développement et du cash en plus dans certains pays comme en Chine sont aujourd'hui en panne.Cela touche particulièrement ...