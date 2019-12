Automobile : Bruno Le Maire veut relocaliser la production en France

Branle-bas de combat ! La Plateforme automobile (PFA) réunit les principaux acteurs de la filière ce lundi au ministère de l'Économie, et demande un « plan d'urgence » pour la filière automobile. Bercy se dit prêt à accompagner les constructeurs, les équipementiers et les sous-traitants, mais ce sera du « donnant-donnant ».« La France est le pays de l'OCDE qui a le plus délocalisé sa production industrielle, regrette Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. En 2011, nous étions encore le deuxième pays automobile d'Europe. Aujourd'hui, nous sommes passés à la cinquième place, avec moins de 7 % en valeur de la production européenne, contre 45 % pour l'Allemagne. »Première mesure annoncée ce lundi : le ministre a demandé à Hervé Guyot, l'ancien patron de l'équipementier français Faurecia (après 30 ans passés chez PSA), d'évaluer dans les mois qui viennent l'impact économique d'une relocalisation des usines automobiles en France. En prenant en compte la révolution technologique en cours, ainsi que les bouleversements du marché mondial.Une taxe carbone « massive » aux frontières de l'UELa voiture de demain sera électrique, connectée et autonome. « L'automobile vit la transition technologique la plus importante depuis la création du moteur à explosion, estime Bruno Le Maire. Si nous ne prenons pas le problème à bras-le-corps, ce sera un carnage. » Le ministre milite également pour l'instauration d'une taxe carbone « massive » aux frontières de l'Union européenne. « Un protectionnisme climatique ne me paraît pas déplacé », affirme-t-il.Il faudra également faire face à une baisse significative de la demande mondiale. « L'automobile est un marché cyclique, rappelle Flavien Neuvy, économiste et directeur de l'Observatoire Cetelem. Sauf que d'habitude, lorsque l'une des trois grandes zones géographiques, l'Asie, l'Amérique et l'Europe, donne des signes de ...