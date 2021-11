Automobile, aéronautique: 788 entreprises aidées par le plan de relance à ce jour

Un total de 788 entreprises françaises de l'automobile et de l'aéronautique ont reçu ou vont recevoir une aide à la modernisation dans le cadre du plan de relance annoncé fin 2020, pour un montant de 654 millions d'euros à ce jour, a indiqué jeudi le ministère de l'Industrie.

Le ministère a annoncé jeudi 98 nouveaux lauréats des fonds de soutien et de modernisation annoncés dans le cadre du plan France Relance pour ces deux secteurs: 53 sont des PME, ETI ou grands groupes de l'automobile, qui recevront 49 millions d'euros d'aide publique, et 45 sont dans l'aéronautique, pour un montant d'aide de 28 millions d'euros.

Cette dernière vague de lauréats s'ajoute aux précédentes, annoncées en janvier, mars, juin et septembre, portant à 788 le nombre total de projets aidés.

Et "d'autres vagues d'aides seront annoncées dans les mois à venir", a-t-on indiqué au ministère de l'Industrie.

Regroupées dans le plan France Relance, les aides sont accordées à des "projets" de modernisation, de diversification, et de verdissement des technologies, devant permettre aux industriels d'absorber la crise tout en préparant le futur, notamment pour numériser et automatiser leurs procédés, ou préparer l'avion vert du futur.

Auparavant, en 2020, une aide exceptionnelle avait été annoncée par le président Emmanuel Macron le 26 mai pour l'automobile, et par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire le 9 juin pour l'aéronautique, en raison de la crise historique touchant ces deux "piliers de l'industrie française".

Par effet de levier, en ajoutant l'investissement privé, les 654 millions d'euros d'aide publique dans le cadre du plan France Relance permettent aux entreprises lauréates de réaliser 1,74 milliard d'euros d'investissement productif au total, a précisé le ministère.

Les aides ont été accordées dans toutes les régions.

Dans l'automobile et ses sous-traitants, ce sont les entreprises de la région Auvergne Rhône-Alpes qui ont reçu les sommes les plus conséquentes depuis le début, 81 millions d'euros, mais répartis sur 102 projets et entreprises différents.

Dans l'aéronautique, sans surprise, ce sont les entreprises de la région Occitanie, où est basé Airbus, qui ont reçu la plus grosse somme globale, 64 millions d'euros, répartis sur 67 projets différents.

"Lancés dès l'été 2010, les fonds de soutien dédiés ont connu un vif succès, avec plus de 2.100 candidatures reçues", a salué la ministre déléguée chargée de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher.

