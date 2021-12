Auto : les 10 voitures les plus achetées par des particuliers français en 2021

La seule voiture du classement a être fabriquée en France est la Toyota Yaris, produite près de Valenciennes.

Dacia, filiale du groupe Renault, est devenu en 2021, pour la première fois, la marque qui vend le plus de voitures aux particuliers français. ( AFP / JOEL SAGET )

Carton plein pour Dacia : son modèle Sandero a été le plus vendu aux particuliers Français en 2021, tandis que la marque s'est également imposée, tous modèles confondus, comme la plus grosse vendeuse de voitures en France, selon les chiffres du cabinet de conseil Autoways (arrêtés au 22 décembre), relayés dimanche 26 décembre par BFMTV .

Avec 67.638 véhicules vendus, la Dacia Sandero écrase la concurrence , le deuxième modèle le plus vendu, la Peugeot 208, atteignant 35.071 unités. Viennent ensuite la Peugeot 2008 (28.300), la Renault Captur (24.593), la Dacia Duster (22.920), la Renault Clio (21.947), la Toyota Yaris (22.205), la Tesla Model 3 (18.146), la Citroën C3 (17.702) et la Renault Twingo (15.260).

Le marché des particuliers minoritaire

La seule voiture fabriquée en France de ce classement est la Toyota Yaris, produite près de Valenciennes, dans le Nord.

En 2021, la marché des particulier n'a représenté que 44% des ventes de voitures neuves, le reste étant principalement des achats de véhicules de société et des achats de loueurs courte et longue durée.

Dacia, filiale du groupe Renault , est devenu en 2021, pour la première fois, la marque qui vend le plus de voitures aux particuliers français, avec 99.698 véhicules neufs écoulés (au 20 décembre). Viennent ensuite Renault (91.246) et Peugeot (87.524). Citröen se place en 4e position, avec 51.972 voitures vendues, talonnée par Toyota et ses 51.573 voitures vendues.