Auteur d'un triplé contre Lorient, Ibrahima Niane régale le FC Metz

Ce dimanche face à Lorient, Ibrahima Niane a servi un triplé au stade Saint-Symphorien et offert une victoire précieuse au FC Metz (3-1). Une efficacité qui le rend donc indispensable, puisqu'il est responsable de 100% des buts des Grenats depuis le début de la saison. La succession d'Habib Diallo est plus qu'assurée.

6 - Ibrahima Niane est le 1er joueur à être l'auteur de 6 buts consécutifs de Metz en Ligue 1 sur les 70 dernières saisons. Lion. #FCMFCL @FCMetz pic.twitter.com/wJP9ysthfC -- OptaJean (@OptaJean) October 4, 2020

Habib Diallo peut partir l'esprit libre. Auteur de douze buts la saison passée, le buteur sénégalais sait qu'il laisse les clés de l'attaque messine entre de bonnes mains, au moment de s'envoler vers Sheffield United. D'ailleurs, si Saint-Symphorien n'a qu'à peine remarqué son absence lors de la réception de Lorient, c'est parce que le stade était trop occupé à remercier son compatriote et ami Ibrahima Niane. Un penalty provoqué et transformé d'une belle frappe en lucarne, un contre conclu avec panache et un reprise de la tête pour finir le boulot, " Ibra " a montré toute l'étendue de sa palette et fait vivre un vrai supplice à son vis-à-vis Thomas Fontaine. Indispensable pour permettre au FC Metz de retourner les Merlus (3-1) et décrocher un deuxième succès consécutif à domicile. Le ballon sous le bras, il pouvait alors afficher son indéfectible sourire en rentrant aux vestiaires : voilà l'archer grenat en tête du classement des buteurs de Ligue 1, avec six pions en autant de matchs. Soit la totalité de ceux inscrits par son club...La réussite est au rendez-vous pour l'attaquant de 21 ans, et heureusement pour le FC Metz. Et pour cause : Niane avait déjà sorti les Mosellans d'affaire face à Reims (2-1) et leur avait fait miroiter un exploit au Vélodrome, avant de se faire doucher dans les ultimes Lire la suite de l'article sur SoFoot.com