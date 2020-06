Australie: une partie de Melbourne confinée pour éviter une recrudescence du coronavirus

Peu de passants et de corculation à l'heure de pointe à Melbourne, près de la gare de Southern Cross, le 30 juin 2020. Des centaines de milliers d'habitants du nord et de l'ouest de Melbourne ont reçu l'ordre de rester confinés chez eux pour contenir l'épidémie de coronavirus qui frappe la deuxième plus grande ville du pays. ( AFP / William WEST )