Australie : un tiers des koalas auraient péri dans les incendies

Une course contre la montre se poursuit en Australie, où d'immenses incendies ravagent des hectares depuis des semaines. Dans le sud-est du pays, la journée de lundi présente un « risque extrême », selon les autorités. Mardi pourrait être pire encore, en raison de la température, toujours très élevée, des vents violents et très changeants qui continuent de peser.Ces incendies - près de 5 millions d'hectares de bush ont brûlé depuis début septembre -, sont responsables d'une véritable tragédie animalière. En Nouvelle-Galles du Sud, près de 30 % des koalas auraient disparu dans les flammes. Cet animal emblématique baptisé « paresseux australien » n'a pas la rapidité des kangourous pour fuir. Pire, son refuge naturel en cas de danger est la cime des arbres, ce qui l'expose aux fumées et aux flammes.Cette évaluation, faite par la ministre fédérale de l'Environnement sur la radio ABC, Sussan Ley, basée sur la perte de leur habitat, devra être confirmée mais ici et là, le bilan est plus grave : dans le parc national du lac Innes, par exemple, 350 koalas morts ont été recensés sur une population de 600 mammifères.Début novembre, Cheyne Flanagan, la directrice de l'hôpital vétérinaire de Port Macquarie, affirmait que plus d'un millier de koalas avaient péri dans les incendies depuis septembre. Le 10 décembre, elle mettait en garde contre la disparition de 85 % de la population, soit immédiatement, soit dans les mois à venir du fait de la destruction de leur habitat naturel, soit de l'appauvrissement génétique de la race.Les koalas réclament à boireVendredi, sur la radio locale ABC, la ministre de l'Environnement a annoncé un plan de 6 M$ australiens (3,75 M€) pour à la fois tracer des corridors pour protéger les koalas, et favoriser le retour à la vie sauvage des marsupiaux actuellement soignés. Créée fin octobre, la cagnotte de soutien à l'hôpital des koalas de Port Macquarie a réuni à ce ...