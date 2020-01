Australie : Nicole Kidman, Pink, Ashleigh Barty... les stars se mobilisent pour les victimes

Des personnalités comme la tenniswoman Ashleigh Barty, après l'actrice Nicole Kidman ou la chanteuse Pink, se mobilisent depuis dimanche en lançant des collectes de fonds ou sous forme de dons, pour les pompiers et les victimes des incendies qui ravagent l'Australie et ont fait au total 24 morts.Plusieurs personnalités ont ainsi recueilli des millions de dollars pour soutenir les pompiers et les communautés touchées par ces incendies ravageurs.Une cagnotte lancée par la comédienne Celeste Barber sur Facebook pour aider les pompiers a collecté en 48 heures 25 millions de dollars australiens (15,5 millions d'euros) de dons venus du monde entier.La numéro 1 mondiale du tennis, l'Australienne Ashleigh Barty, tenante du titre à Roland-Garros, a annoncé qu'elle ferait don à la Croix-Rouge de ses gains du tournoi de Brisbane pour aider les victimes des incendies. Ses gains peuvent potentiellement atteindre 250 000 dollars (environ 225 000 euros).La chanteuse américaine Pink s'était engagée samedi dans un tweet à donner 500 000 dollars américains, un montant égal à celui promis par l'actrice australienne Nicole Kidman. « Le soutien, les pensées et les prières de notre famille accompagnent tous ceux qui sont touchés par les incendies partout en Australie », a écrit l'actrice d'« Australia » et « Eyes Wide Shut » sur Instagram. Voir cette publication sur Instagram Our family's support, thoughts and prayers are with everyone affected by the fires all over Australia. We are donating $500,000 to the Rural Fire Services who are all doing and giving so much right now. Une publication partagée par Nicole Kidman (@nicolekidman) le 4 Janv. 2020 à 3:10 PST Une influenceuse américaine, Kaylen Ward, 20 ans, a assuré sur son compte Twitter avoir récolté près de 700 000 dollars rapporte BFM. An estimated $700K has been raised for the Australian Bush Fires in response to my tweet.... is this real life?-- THE ...