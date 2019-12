Australie : les incendies menacent de bloquer 30 000 personnes, dont des touristes

La situation se complique encore plus dans le Sud-Est de l'Australie à cause des incendies. Plusieurs dizaines de milliers de personnes, parmi lesquelles des touristes, pourraient se retrouver dans l'incapacité de fuir la progression des flammes.Plus de 30 000 personnes ont été invitées dimanche à évacuer la région touristique d'East Gippsland, dans l'Etat de Victoria. Les autorités redoutent que trois incendies de grande ampleur soient attisés ce lundi par une très forte hausse des températures et des rafales de vent, ce qui pourrait entraîner la coupure de la circulation sur la dernière route principale encore ouverte. Rester serait un «suicide», selon des habitants du secteur cités par le «Daily mail». LIRE AUSSI > Un tiers des koalas d'Australie auraient péri dans les incendiesLe commissaire en charge de la gestion des urgences dans cet Etat, Andrew Crisp, a d'ailleurs affirmé que les habitants et les vacanciers se trouvant toujours dans cette région ce lundi risquent d'être pris au piège. Selon lui, il est «trop tard pour partir» et ses services sont dans l'impossibilité de leur venir en aide. De nombreux touristes auraient fait le choix de rester sur place, considérant la situation avec négligence, selon les autorités. Certains mettent en avant le risque de chaos sur les routes.Une journée «très dangereuse»L'Etat voisin de l'Australie-Méridionale, plus à l'ouest, connaît des conditions météorologiques propices aux feux avec, dans certaines zones, des températures dépassant les 40°C et des orages accompagnés de vents violents. Pour un responsable des pompiers de cet Etat, Brenton Eden, ce lundi est une journée «très dangereuse», la foudre ayant déjà déclenché des feux. «Les vents soufflent par rafales et, malheureusement, le front des orages qui va se déplacer rapidement à travers l'Australie-Méridionale est sec» car ils sont accompagnés d'éclairs mais pas de précipitations.Les conditions ...