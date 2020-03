Australie : les incendies auraient coûté la vie à plus de 400 personnes

Un peu plus d'un mois après la fin de la crise des feux de forêts, l'Australie continue à panser ses plaies. Les incendies qui ont ravagé le pays entre septembre 2019 et février 2020 ont entraîné un désastre écologique - plus d'un milliard d'animaux ont notamment perdu la vie - mais aussi humain. Des milliers d'habitations ont été détruites et 33 personnes ont péri dans les flammes. Selon une étude parue dans The Medical Journal of Australia, et relayée par Futura-Sciences, les incendies auraient également fait de nombreuses victimes de manière indirecte.

Ces morts, en grande majorité dus à la pollution de l'air causée par la fumée, seraient au nombre de 417. Fay Johnston, chercheur spécialiste de la pollution atmosphérique à l'université de Tasmanie, explique dans son étude avoir obtenu cette estimation en mettant en parallèle le nombre de décès pour un jour donné avec une carte de la pollution atmosphérique dégagée par les incendies. Avec cette même méthode, il a également estimé que 1 305 personnes ont été admises aux urgences pour des crises d'asthme à cause des feux de forêts. 3 151 individus auraient aussi été admis à l'hôpital pour des troubles respiratoires.

Une pollution qui a touché 80 % des Australiens

D'après cette même étude, la fumée toxique dégagée par les feux de forêts a touché,

