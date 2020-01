Australie : les images des incendies géants

Ce vendredi, la marine australienne a entamé l'évacuation de centaines de personnes cernées par les flammes dans l'État de Victoria, au sud-est du continent. Les images des habitants, chargés d'effets personnels et réfugiés sur les plages, ont fait le tour du monde.Les feux à l'origine de cette crise sanitaire ont fait au moins 20 victimes, réduit en cendres plus de 1 300 maisons et brûlé une surface estimée à deux fois la Belgique.L'intensité des feux est telle que les fumées dégagées colorent le ciel d'un rouge apocalyptique, comme à Mallacoota.Si certaines des populations évacuées estiment que l'État fédéral australien n'est pas à la hauteur de la situation, l'ampleur des feux, cette année, est particulièrement importante du fait de températures extrêmes. En cause, selon les scientifiques, les conséquences d'une sécheresse prolongée et le réchauffement climatique. Elles pourraient dépasser les 40 °C samedi prochain dans le sud-est de l'Australie, la région la plus peuplée du continent, rappelle l'Agence France-Presse.Autre conséquence dramatique, la faune et la flore, particulièrement touchées, pourraient ne pas s'en remettre. Des milliers d'hectares sont partis en fumée, dévastant l'habitat naturel de centaines d'espèces protégées. Les chercheurs de l'université de Sydney estiment qu'environ 480 millions de mammifères, reptiles et oiseaux ont déjà été tués ou forcés de fuir depuis le début des incendies,...