Jess Wilson, cheffe du Parti libéral, à Melbourne en Australie, le 11 novembre 2026 ( AFP / William WEST )

Les conservateurs ont remporté largement samedi la victoire dans l'État de Victoria en Australie, selon les projections du média ABC, ce qui constitue un revers pour le Premier ministre Anthony Albanese dont le Parti travailliste contrôlait cet État depuis plus d'une dizaine d'années.

La cheffe du Parti libéral (centre droit) de l'Etat, Jess Wilson, une députée de 36 ans, donnée gagnante dans les sondages cette semaine, a remporté l'élection selon ABC. Cette victoire met fin à un règne travailliste de 12 ans dans cet Etat du sud-est du pays, qui abrite la ville de Melbourne, deuxième plus grande ville d'Australie.

Le sortant travailliste Ben Caroll a concédé sa défaite quelques heures après la fermeture des bureaux de vote. "Nous faisons partie du gouvernement travailliste le plus long de l’histoire du Victoria", a-t-il déclaré à l'issue de ce scrutin particulièrement scruté. Cette défaite travailliste dans cet État d'Australie, considéré comme stratégique, risque en effet accentuer la pression sur le Premier ministre qui en est à la moitié de son deuxième mandat.

Désormais ex-cheffe de l'opposition, Jess Wilson a promis de rétablir la discipline budgétaire dans cet État lourdement endetté et devient ainsi la première femme à le diriger.

De manière générale, les travaillistes perdent du terrain dans les enquêtes d'opinion, sur fond de baisse du pouvoir d'achat, et le parti d'extrême droite One Nation espère obtenir suffisamment de sièges locaux pour peser dans la constitution du prochain gouvernement du Victoria.

"Nous savons que les travaillistes, c’est fini dans cet État. Terminé", a déclaré la présidente de ce parti anti-immigration Pauline Hanson à la presse aux côtés du dirigeant de One Nation dans le Victoria, Warren Pickering, samedi et qui comptait sur l'obtension de sièges.

One Nation s’est hissé au rang des partis politiques les plus populaires du pays en capitalisant sur un profond mécontentement.