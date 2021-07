Australie: le confinement prolongé à Melbourne

Des piétons masqués dans une rue de la ville de Melbourne, confinée, le 16 juillet 2021 en Australie ( AFP / ASANKA BRENDON RATNAYAKE )

Le confinement ordonné à Melbourne, la deuxième ville d'Australie, pour endiguer l'actuelle vague épidémique, sera prolongé mardi soir à l'issue d'une première période de cinq jours, ont annoncé lundi les autorités.

"Il est tout simplement impossible de lever demain soir les restrictions", a déclaré le Premier ministre de l'Etat de Victoria, dont Melbourne est la capitale, Daniel Andrews, sans toutefois dire de combien de temps le confinement serait prolongé.

Environ douze millions de personnes sont soumises à des confinements dans les régions de Sydney et de Melbourne. Dans la première ville du pays, un mois de restrictions n'ont pas suffi à venir à bout d'une vague épidémique due au très contagieux variant Delta.

L'Australie a longtemps été encensée pour ses bons résultats initiaux dans la gestion de la pandémie, qui ont essentiellement été dus à la fermeture très stricte des frontières de l'immense île-continent.

Mais elle enregistre actuellement une centaine de nouveaux cas par jours, qui compliquent les opérations de traçage des contaminations. Le chiffre peut paraître insignifiant au regard du nombre de cas de coronavirus dans d'autres grands pays. Mais il est un défi pour l'Australie qui a depuis le début opté pour une stratégie de "zéro cas".

La campagne de vaccination est par ailleurs extrêmement lente --moins de 10% de la population est vaccinée-- au moment où nombre de pays développés commencent à envisager le monde d'après.

Des piétons maintiennent leurs distances alors qu'ils attendent le feu rouge pour traverser, le 16 juillet 2021 à Melbourne, en Australie ( AFP / ASANKA BRENDON RATNAYAKE )

Le foyer de Sydney est vraisemblablement parti d'un chauffeur non vacciné qui prena it en charge des équipages de compagnies aériennes et qui a été testé positif mi-juin.

Le virus a vraisemblablement été emmené à Melbourne par une équipe de relocation. Le confinement qui a débuté jeudi soir pour cinq jours dans la capitale de l'Etat du Victoria n'a pas permis d'éradiquer les contaminations, puisque treize nouveaux cas ont encore été recensés lundi dans cet Etat.

Il s'agit du cinquième confinement dans le Victoria depuis le début de la pandémie.

